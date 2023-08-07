https://sputnikarabic.ae/20230807/العراق-يطالب-أمريكا-وبريطانيا-بتسليم-مسؤولين-سابقين-مطلوبين-لسرقة-أموال-عامة-1079841496.html
العراق يطالب أمريكا وبريطانيا بتسليم مسؤولين عراقيين سابقين متهمين بسرقة أموال عامة
العراق يطالب أمريكا وبريطانيا بتسليم مسؤولين عراقيين سابقين متهمين بسرقة أموال عامة
حث العراق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على تسليم مسؤولين عراقيين سابقين متهمين بسرقة 2.5 مليار دولار من الأموال العامة، حسبما قال رئيس لجنة النزاهة، يوم... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T04:56+0000
2023-08-07T04:56+0000
2023-08-07T05:04+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن حيدر حنون قوله، إن الإنتربول أصدر "نشرات حمراء" للسكرتير الخاص والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وكذلك لوزير المالية الأسبق علي علاوي وهو عضو في مجلس الوزراء، وهو مواطن بريطاني.وأضاف، أن "قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت"، مطالباً الدول التي يحمل جنسيتها المطلوبين، من "وصول العراق إليهم وإلقاء القبض عليهم".تدور الفضيحة حول عمليات سحب غير مشروعة للنقد من لجنة الضرائب في البلاد بين عامي 2021 و 2022، وقد نفى الكاظمي ووزير ماليته السابق التورط في المخطط.
https://sputnikarabic.ae/20230806/العراق-وبريطانيا-يناقشان-ملف-مخيم-الهول-1079836438.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
العراق يطالب أمريكا وبريطانيا بتسليم مسؤولين عراقيين سابقين متهمين بسرقة أموال عامة
04:56 GMT 07.08.2023 (تم التحديث: 05:04 GMT 07.08.2023) تابعنا عبر
حث العراق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على تسليم مسؤولين عراقيين سابقين متهمين بسرقة 2.5 مليار دولار من الأموال العامة، حسبما قال رئيس لجنة النزاهة، يوم الأحد.
ونقل موقع
"السومرية نيوز" عن حيدر حنون قوله، إن الإنتربول أصدر "نشرات حمراء" للسكرتير الخاص والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وكذلك لوزير المالية الأسبق علي علاوي وهو عضو في مجلس الوزراء، وهو مواطن بريطاني.
وقال حنون، إن "قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة الى اليوم"، معتبرها "جريمة فساد امتزجت بالخيانة".
وأضاف، أن "قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت"، مطالباً الدول التي يحمل جنسيتها المطلوبين
، من "وصول العراق إليهم وإلقاء القبض عليهم".
تدور الفضيحة حول عمليات سحب غير مشروعة للنقد من لجنة الضرائب في البلاد بين عامي 2021 و 2022، وقد نفى الكاظمي ووزير ماليته السابق التورط في المخطط.