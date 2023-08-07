https://sputnikarabic.ae/20230807/القوات-الروسية-تدمر-3-مستودعات-ذخيرة-أوكرانية-وتقصف-مقر-قيادة-اللواء-95-المجوقل-1079852314.html
القوات الروسية تدمر 3 مستودعات ذخيرة أوكرانية وتقصف مقر قيادة اللواء 95 المجوقل
القوات الروسية تدمر 3 مستودعات ذخيرة أوكرانية وتقصف مقر قيادة اللواء 95 المجوقل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي دمر ثلاثة مستودعات ذخيرة أوكرانية في منطقتي سومي وخاركوف. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T11:54+0000
2023-08-07T11:54+0000
2023-08-07T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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ووفقا لبيان الدفاع: "دمرت القوات الروسية ثلاثة مستودعات ذخيرة للواء 117 للدفاع الإقليمي واللواءين الآليين 14 و43 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيريدينا بودا ومنطقة سومي وتشرنيشينا وسينكوفكا بمقاطعة خاركوف".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن مركز قيادة اللواء 95 المحمول جوًا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية تعرض للقصف بالقرب من قرية يامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وحرر الجيش الروسي مناطق واسعة على محور كوبيانسك من قبضة نظام كييف، وبلغت مساحة المناطق المحررة 11 كيلومترا على مدى الأيام الثلاثة الماضية.وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "على محور كوبيانسك، حسنت كتائب الاقتحام التابعة لمجموعة قوات "الغرب" مواقعها على طول خط المواجهة في منطقتي أولشانا وبرشوترافنيفو في مقاطعة خاركوف أثناء القيام بعمليات هجومية على جبهة واسعة.
https://sputnikarabic.ae/20230807/الجيش-الروسي-يحرر-11-كيلومترا-على-طول-خط-الجبهة--عاجل-1079851897.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر 3 مستودعات ذخيرة أوكرانية وتقصف مقر قيادة اللواء 95 المجوقل
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي دمر ثلاثة مستودعات ذخيرة أوكرانية في منطقتي سومي وخاركوف.
ووفقا لبيان الدفاع: "دمرت القوات الروسية ثلاثة مستودعات ذخيرة للواء 117 للدفاع الإقليمي واللواءين الآليين 14 و43 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيريدينا بودا ومنطقة سومي وتشرنيشينا وسينكوفكا بمقاطعة خاركوف".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن مركز قيادة اللواء 95 المحمول جوًا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية تعرض للقصف
بالقرب من قرية يامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وحرر الجيش الروسي مناطق واسعة على محور كوبيانسك من قبضة نظام كييف، وبلغت مساحة المناطق المحررة 11 كيلومترا على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "على محور كوبيانسك، حسنت كتائب الاقتحام التابعة لمجموعة قوات "الغرب"
مواقعها على طول خط المواجهة في منطقتي أولشانا وبرشوترافنيفو في مقاطعة خاركوف أثناء القيام بعمليات هجومية على جبهة واسعة.