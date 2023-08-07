https://sputnikarabic.ae/20230807/الكشف-عن-أفضل-منطقة-تقدم-فيها-الجيش-الروسي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1079842807.html
الكشف عن أفضل منطقة تقدم فيها الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية
الكشف عن أفضل منطقة تقدم فيها الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية
قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن اتجاه كراسني ليمان هو أحد أكثر الاتجاهات نجاحًا في دونيتسك من حيث تحسين مواقع الوحدات... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T07:41+0000
2023-08-07T07:41+0000
2023-08-07T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وأضاف بوشيلين: "أن اتجاه كراسني ليمان هو أحد أنجح الاتجاهات الآن من حيث تحسين المواقع، مع ما يكفي من الأضرار الجسيمة والضرر الذي لحق بالعدو، حيث تواصل الوحدات الروسية المضي قدمًا لتحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".ويوم أمس، كرمت السلطات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية الطاقم الأسطوري لدبابة "تي- 80" (أليوشا) والذي تصدى بمفرده لقافلة مدرعات أوكرانية في وقت سابق.وقلّد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، وسام "النجمة الذهبية" لطاقم الدبابة الذي تصدى للرتل العسكري الأوكراني المؤلل، ودمر معظم مركباته على محور زابوروجيه.وتداولت وسائل الإعلام الروسية مشاهد توثق مواجهة الدبابة الروسية بمفردها لـ7 مركبات مدرعة أوكرانية بينها ما هو غربي، بما في ذلك دبابتان، حيث قطعت الدبابة الروسية الطريق وأجبرت الرتل الأوكراني على الدخول في حقل للألغام وتدميره.
https://sputnikarabic.ae/20230806/السلطات-الروسية-تحتفي-بطاقم-الدبابة-التي-لا-تقهر-صور-1079835536.html
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العالم, روسيا
الكشف عن أفضل منطقة تقدم فيها الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن اتجاه كراسني ليمان هو أحد أكثر الاتجاهات نجاحًا في دونيتسك من حيث تحسين مواقع الوحدات الروسية.
وأضاف بوشيلين: "أن اتجاه كراسني ليمان هو أحد أنجح الاتجاهات الآن من حيث تحسين المواقع، مع ما يكفي من الأضرار الجسيمة والضرر الذي لحق بالعدو، حيث تواصل الوحدات الروسية المضي قدمًا لتحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية
".
ويوم أمس، كرمت السلطات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية الطاقم الأسطوري لدبابة "تي- 80" (أليوشا) والذي تصدى بمفرده لقافلة مدرعات أوكرانية في وقت سابق.
وقلّد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، وسام "النجمة الذهبية" لطاقم الدبابة الذي تصدى للرتل العسكري الأوكراني المؤلل، ودمر معظم مركباته على محور زابوروجيه.
وتداولت وسائل الإعلام الروسية
مشاهد توثق مواجهة الدبابة الروسية بمفردها لـ7 مركبات مدرعة أوكرانية بينها ما هو غربي، بما في ذلك دبابتان، حيث قطعت الدبابة الروسية الطريق وأجبرت الرتل الأوكراني على الدخول في حقل للألغام وتدميره.