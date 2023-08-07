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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230807/الكشف-عن-أفضل-منطقة-تقدم-فيها-الجيش-الروسي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1079842807.html
الكشف عن أفضل منطقة تقدم فيها الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية
الكشف عن أفضل منطقة تقدم فيها الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية
قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن اتجاه كراسني ليمان هو أحد أكثر الاتجاهات نجاحًا في دونيتسك من حيث تحسين مواقع الوحدات... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T07:41+0000
2023-08-07T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وأضاف بوشيلين: "أن اتجاه كراسني ليمان هو أحد أنجح الاتجاهات الآن من حيث تحسين المواقع، مع ما يكفي من الأضرار الجسيمة والضرر الذي لحق بالعدو، حيث تواصل الوحدات الروسية المضي قدمًا لتحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".ويوم أمس، كرمت السلطات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية الطاقم الأسطوري لدبابة "تي- 80" (أليوشا) والذي تصدى بمفرده لقافلة مدرعات أوكرانية في وقت سابق.وقلّد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، وسام "النجمة الذهبية" لطاقم الدبابة الذي تصدى للرتل العسكري الأوكراني المؤلل، ودمر معظم مركباته على محور زابوروجيه.وتداولت وسائل الإعلام الروسية مشاهد توثق مواجهة الدبابة الروسية بمفردها لـ7 مركبات مدرعة أوكرانية بينها ما هو غربي، بما في ذلك دبابتان، حيث قطعت الدبابة الروسية الطريق وأجبرت الرتل الأوكراني على الدخول في حقل للألغام وتدميره.
https://sputnikarabic.ae/20230806/السلطات-الروسية-تحتفي-بطاقم-الدبابة-التي-لا-تقهر-صور-1079835536.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

الكشف عن أفضل منطقة تقدم فيها الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية

07:41 GMT 07.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن اتجاه كراسني ليمان هو أحد أكثر الاتجاهات نجاحًا في دونيتسك من حيث تحسين مواقع الوحدات الروسية.
وأضاف بوشيلين: "أن اتجاه كراسني ليمان هو أحد أنجح الاتجاهات الآن من حيث تحسين المواقع، مع ما يكفي من الأضرار الجسيمة والضرر الذي لحق بالعدو، حيث تواصل الوحدات الروسية المضي قدمًا لتحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
ويوم أمس، كرمت السلطات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية الطاقم الأسطوري لدبابة "تي- 80" (أليوشا) والذي تصدى بمفرده لقافلة مدرعات أوكرانية في وقت سابق.
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السلطات الروسية تحتفي بطاقم "الدبابة التي لا تقهر"... صور
أمس, 14:24 GMT
وقلّد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، وسام "النجمة الذهبية" لطاقم الدبابة الذي تصدى للرتل العسكري الأوكراني المؤلل، ودمر معظم مركباته على محور زابوروجيه.
وتداولت وسائل الإعلام الروسية مشاهد توثق مواجهة الدبابة الروسية بمفردها لـ7 مركبات مدرعة أوكرانية بينها ما هو غربي، بما في ذلك دبابتان، حيث قطعت الدبابة الروسية الطريق وأجبرت الرتل الأوكراني على الدخول في حقل للألغام وتدميره.
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ на БМД-2 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:02 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أغسطس, 13:11 GMT
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