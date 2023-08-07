انفجار ضخم يهز ولاية كوجالي التركية... فيديو
12:40 GMT 07.08.2023 (تم التحديث: 13:02 GMT 07.08.2023)
© AFP 2023 / STRسيارة إسعاف تركية
© AFP 2023 / STR
تعرض ميناء ديرينس في ولاية كوجالي التركية، لانفجار ضخم، في وقت مبكر من اليوم الاثنين.
وتوافدت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى منطقة الانفجار وقت وقوعه، بينما لم تتضح حتى الآن أسباب الانفجار، ولا توجد تقارير رسمية عن وقوع ضحايا، وفقا لشبكة "تركيا الآن".
بينما أفادت وسائل إعلام تركية أخرى، أن الانفجار وقع في صومعة مجلس الحبوب التركي بالقرب من ميناء ديرينس في ولاية كوجالي، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص، اثنان منهم في حالة خطرة، ولا يوجد أحد تحت الأنقاض، وفقا لموقع "صباح" التركي.
#عاجل— تركيا الآن (@turkeyalaan) August 7, 2023
انفجار كبير في ميناء ديرينس بولاية كوجالي التركية pic.twitter.com/cQRT9t7sa2
#BREAKING: Massive explosion reported at a grain warehouse at the Derince Port in Kocaeli, Turkey. pic.twitter.com/31xM6mQTOv— Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 7, 2023
#BREAKING: Video shows moment of large explosion at a grain warehouse at the Derince Port in Kocaeli, Turkey. https://t.co/tHfCJL8Jsf pic.twitter.com/F3kMc188OX— Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 7, 2023
وأفاد مسؤول محلي أنه يتم في الوقت الحالي، بذل كل الجهود الممكنة للسيطرة على الوضع، وضمان سلامة الجميع، مناشدا السكان بتجنب المنطقة، لحين تلقي إشعار آخر.
وبحسب بعض التقارير الأولية، فإن سبب الانفجار في ميناء ديرينس، قد يكون ناجما عن تسرب لمواد كيميائية أو وقود في المنطقة.