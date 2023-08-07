https://sputnikarabic.ae/20230807/انهيار-سد-جليدي-في-ألاسكا-وإعلان-حالة-الطوارئ-فيديو-1079856503.html
انهيار سد جليدي في ألاسكا وإعلان حالة الطوارئ... فيديو
انهيار سد جليدي في ألاسكا وإعلان حالة الطوارئ... فيديو
انهار سد جليدي بالقرب من مدينة جونو. وتساقطت أشجار كبيرة في نهر مندنهال بالقرب من جونو، ليلة السبت، مع ارتفاع منسوب المياه، ما أدى إلى تآكل الضفاف. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T13:51+0000
2023-08-07T13:51+0000
2023-08-07T13:51+0000
العالم
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وأعلن مسؤولوالمدينة التي تقع في ألاسكا حالة الطوارئ بعد انهيار السد. وبلغ مستوى المياه في بحيرة مندنهال ما يقرب من 15 قدما في وقت مبكر من صباح أمس الأحد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
انهيار سد جليدي في ألاسكا وإعلان حالة الطوارئ... فيديو
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انهار سد جليدي بالقرب من مدينة جونو. وتساقطت أشجار كبيرة في نهر مندنهال بالقرب من جونو، ليلة السبت، مع ارتفاع منسوب المياه، ما أدى إلى تآكل الضفاف.
وأعلن مسؤولوالمدينة التي تقع في ألاسكا حالة الطوارئ بعد انهيار السد. وبلغ مستوى المياه في بحيرة مندنهال ما يقرب من 15 قدما في وقت مبكر من صباح أمس الأحد.