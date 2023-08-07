عربي
https://sputnikarabic.ae/20230807/بوتين-يشيد-بمسيرة-روسية-ويوعز-بمضاعفة-إنتاجها-1079853584.html
بوتين يشيد بمسيرة روسية ويوعز "بمضاعفة إنتاجها"
بوتين يشيد بمسيرة روسية ويوعز "بمضاعفة إنتاجها"
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن "الطائرات المسيرة الروسية أثبتت جدارتها بشكل جيد جداً وتوجد ضرورة لزيادة إنتاجها". 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T12:28+0000
2023-08-07T12:28+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
سلاح روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1c/1079496967_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_2adc9749973d9d1b68d5e4b024e06a7f.jpg
موسكو- سبوتنيك. وصرح بوتين، في لقاء مع المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية، سيرغي تشيميزوف: أظهرت كلا (المسيرتين) "كوب" و " لانسيت" فعاليتهما الكبيرة، أولاً، ضرباتهما قوية، لأي نوع من المعدات بما في ذلك المعدات الأجنبية الصنع.وقال بوتين إن "المصنعين الروس لديهم حاليا فرصة حقيقية لشغل الأماكن التي غادرتها الشركات الأجنبية".وأكد تشيميزوف لبوتين أن روسيا ضاعفت إنتاج الطائرات المقاتلة خلال عام 2022 مرتين.وقال تشيميزوف في تقريره حول عمل أقسام المؤسسة: "بالنسبة لصناعة الطائرات، فإننا بالإضافة إلى الطائرات العسكرية المقاتلة التي ضاعفنا إنتاجها مرتين العام الماضي، نولي اهتماما كبيرا لتقنيات الطيران المدني".
https://sputnikarabic.ae/20230801/لانتسيت-تدمر-مدرعتين-لـالناتو-بضربة-واحدة-فيديو-1079677978.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1c/1079496967_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_5112c7c8c0b8ec5cc65a7729fdad1fa7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, فلاديمير بوتين, سلاح روسيا, رصد عسكري

بوتين يشيد بمسيرة روسية ويوعز "بمضاعفة إنتاجها"

12:28 GMT 07.08.2023
© Sputnik . Павел Бедняков / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik . Павел Бедняков
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن "الطائرات المسيرة الروسية أثبتت جدارتها بشكل جيد جداً وتوجد ضرورة لزيادة إنتاجها".
موسكو- سبوتنيك. وصرح بوتين، في لقاء مع المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية، سيرغي تشيميزوف: أظهرت كلا (المسيرتين) "كوب" و " لانسيت" فعاليتهما الكبيرة، أولاً، ضرباتهما قوية، لأي نوع من المعدات بما في ذلك المعدات الأجنبية الصنع.

لا تحترق فقط (المدرعات الغربية)، وإنما تنفجر أيضاً ذخائرها، وعدني المصنعون بأنهم سيزيدون كمية الإنتاج، وأنهم يفون بهذا الوعد، لكن هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج أكثر.

وقال بوتين إن "المصنعين الروس لديهم حاليا فرصة حقيقية لشغل الأماكن التي غادرتها الشركات الأجنبية".

هناك فرصة حقيقية لمصنعينا كي يشغلوا الأماكن الشاغرة، وعلينا القيام بذلك، بل ويجب أن نفعل ذلك قبل اللحظة التي يعود فيها المصنعون الأجانب. هم يريدون ذلك (العودة).

صاروخ يخرج من مسيرة لانتسيت الروسية ويخترق دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" تدمر مدرعتين لـ"الناتو" بضربة واحدة... فيديو
1 أغسطس, 15:03 GMT
وأكد تشيميزوف لبوتين أن روسيا ضاعفت إنتاج الطائرات المقاتلة خلال عام 2022 مرتين.
وقال تشيميزوف في تقريره حول عمل أقسام المؤسسة: "بالنسبة لصناعة الطائرات، فإننا بالإضافة إلى الطائرات العسكرية المقاتلة التي ضاعفنا إنتاجها مرتين العام الماضي، نولي اهتماما كبيرا لتقنيات الطيران المدني".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала