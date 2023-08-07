https://sputnikarabic.ae/20230807/بوتين-يشيد-بمسيرة-روسية-ويوعز-بمضاعفة-إنتاجها-1079853584.html
بوتين يشيد بمسيرة روسية ويوعز "بمضاعفة إنتاجها"
بوتين يشيد بمسيرة روسية ويوعز "بمضاعفة إنتاجها"
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن "الطائرات المسيرة الروسية أثبتت جدارتها بشكل جيد جداً وتوجد ضرورة لزيادة إنتاجها". 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T12:28+0000
2023-08-07T12:28+0000
2023-08-07T12:28+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
سلاح روسيا
رصد عسكري
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موسكو- سبوتنيك. وصرح بوتين، في لقاء مع المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية، سيرغي تشيميزوف: أظهرت كلا (المسيرتين) "كوب" و " لانسيت" فعاليتهما الكبيرة، أولاً، ضرباتهما قوية، لأي نوع من المعدات بما في ذلك المعدات الأجنبية الصنع.وقال بوتين إن "المصنعين الروس لديهم حاليا فرصة حقيقية لشغل الأماكن التي غادرتها الشركات الأجنبية".وأكد تشيميزوف لبوتين أن روسيا ضاعفت إنتاج الطائرات المقاتلة خلال عام 2022 مرتين.وقال تشيميزوف في تقريره حول عمل أقسام المؤسسة: "بالنسبة لصناعة الطائرات، فإننا بالإضافة إلى الطائرات العسكرية المقاتلة التي ضاعفنا إنتاجها مرتين العام الماضي، نولي اهتماما كبيرا لتقنيات الطيران المدني".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, فلاديمير بوتين, سلاح روسيا, رصد عسكري
بوتين يشيد بمسيرة روسية ويوعز "بمضاعفة إنتاجها"
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كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن "الطائرات المسيرة الروسية أثبتت جدارتها بشكل جيد جداً وتوجد ضرورة لزيادة إنتاجها".
موسكو- سبوتنيك. وصرح بوتين، في لقاء مع المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية، سيرغي تشيميزوف: أظهرت كلا (المسيرتين) "كوب" و " لانسيت" فعاليتهما الكبيرة، أولاً، ضرباتهما قوية، لأي نوع من المعدات بما في ذلك المعدات الأجنبية الصنع.
لا تحترق فقط (المدرعات الغربية)، وإنما تنفجر أيضاً ذخائرها، وعدني المصنعون بأنهم سيزيدون كمية الإنتاج، وأنهم يفون بهذا الوعد، لكن هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج أكثر.
وقال بوتين إن "المصنعين الروس لديهم حاليا فرصة حقيقية لشغل الأماكن التي غادرتها الشركات الأجنبية".
هناك فرصة حقيقية لمصنعينا كي يشغلوا الأماكن الشاغرة، وعلينا القيام بذلك، بل ويجب أن نفعل ذلك قبل اللحظة التي يعود فيها المصنعون الأجانب. هم يريدون ذلك (العودة).
وأكد تشيميزوف لبوتين أن روسيا ضاعفت إنتاج الطائرات المقاتلة خلال عام 2022 مرتين.
وقال تشيميزوف في تقريره حول عمل أقسام المؤسسة: "بالنسبة لصناعة الطائرات
، فإننا بالإضافة إلى الطائرات العسكرية المقاتلة التي ضاعفنا إنتاجها مرتين العام الماضي، نولي اهتماما كبيرا لتقنيات الطيران المدني".