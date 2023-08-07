https://sputnikarabic.ae/20230807/بولندا-تزود-حدودها-مع-كالينينغراد-وبيلاروسيا-بنظام-تتبع-إلكتروني-1079854360.html
بولندا تزود حدودها مع كالينينغراد وبيلاروسيا بنظام "تتبع إلكتروني"
بولندا تزود حدودها مع كالينينغراد وبيلاروسيا بنظام "تتبع إلكتروني"
أعلن نائب وزير الداخلية البولندي، ماسيج فونسيك، في مؤتمر صحفي، أن بولندا شارفت على إكمال حاجز مزود بنظام تتبع إلكتروني لتعزيز الحدود مع مقاطعة كالينينغراد... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T12:59+0000
2023-08-07T12:59+0000
2023-08-07T12:59+0000
بولندا
روسيا
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وقال فونسيك اليوم الإثنين إن "95% من الحاجز المحيط بالحدود مع كالينينغراد قد اكتمل بالفعل، والموعد النهائي في شهر سبتمبر لنقل هذا الحاجز ليس في خطر".وأردف: "أيضًا على الطرق المؤدية من روسيا وبيلاروسيا، قام حرس الحدود البولنديون بتركيب الكرات المعدنية الشائكة المضادة للدبابات إضافة لحواجز خرسانية.وبحسب السلطات البولندية، فإن السور الإلكتروني عبارة عن نظام من أجهزة الاستشعار والكاميرات، وبفضله يمكن مراقبة الحدود على مدار الساعة، بغض النظر عن الظروف الجوية، دون الحاجة إلى أن يكون على الخط الحدودي.
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بولندا, روسيا
بولندا تزود حدودها مع كالينينغراد وبيلاروسيا بنظام "تتبع إلكتروني"
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أعلن نائب وزير الداخلية البولندي، ماسيج فونسيك، في مؤتمر صحفي، أن بولندا شارفت على إكمال حاجز مزود بنظام تتبع إلكتروني لتعزيز الحدود مع مقاطعة كالينينغراد الروسية.
وقال فونسيك اليوم الإثنين إن "95% من الحاجز المحيط بالحدود مع كالينينغراد قد اكتمل بالفعل، والموعد النهائي في شهر سبتمبر لنقل هذا الحاجز ليس في خطر".
بالإضافة إلى بناء حاجز إلكتروني، قام الجيش البولندي بتجهيز الحدود مع منطقة كالينينغراد بسياج من الأسلاك الشائكة.
وأردف: "أيضًا على الطرق المؤدية من روسيا وبيلاروسيا، قام حرس الحدود البولنديون بتركيب الكرات المعدنية الشائكة المضادة للدبابات إضافة لحواجز خرسانية.
وبحسب السلطات البولندية
، فإن السور الإلكتروني عبارة عن نظام من أجهزة الاستشعار والكاميرات، وبفضله يمكن مراقبة الحدود على مدار الساعة، بغض النظر عن الظروف الجوية، دون الحاجة إلى أن يكون على الخط الحدودي.