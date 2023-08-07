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تجفيف الفلفل الحار في سوريا
تجفيف الفلفل الحار في سوريا
تجفيف الفلفل الحار في سوريا
2023-08-07T09:00+0000
2023-08-07T09:00+0000
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الفلفل الحار، تجفيف الفلفل، سوريا
الفلفل الحار، تجفيف الفلفل، سوريا

تجفيف الفلفل الحار في سوريا

09:00 GMT 07.08.2023
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تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" عملية تجفيف الفلفل الأحمر الحار لصنع رقائق الفلفل الحار وعجينة الفلفل الحار، وهي منتجات تشتهر بها بلدة المسطومة بمحافظ إدلب السورية.
© AFP 2023 / Aaref Watadصورة جوية تظهر النساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
صورة جوية تظهر النساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2023 / Aaref Watad
صورة جوية تظهر النساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / Aaref Watadأطفال يعلقون الفلفل الأحمر الحار ليجف في الخارج بينما تصنع النساء الرقائق والمعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا في 5 أغسطس 2023.
أطفال يعلقون الفلفل الأحمر الحار ليجف في الخارج بينما تصنع النساء الرقائق والمعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا في 5 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2023 / Aaref Watad
أطفال يعلقون الفلفل الأحمر الحار ليجف في الخارج بينما تصنع النساء الرقائق والمعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا في 5 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / Aaref Watadمزارع يعرض معجون الفلفل الأحمر الطازج في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، في 5 أغسطس 2023.
مزارع يعرض معجون الفلفل الأحمر الطازج في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، في 5 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2023 / Aaref Watad
مزارع يعرض معجون الفلفل الأحمر الطازج في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، في 5 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / Aaref Watadنساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
نساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2023 / Aaref Watad
نساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / Aaref Watadوزعت النساء الفلفل الأحمر لصنع معجون ورقائق في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
وزعت النساء الفلفل الأحمر لصنع معجون ورقائق في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2023 / Aaref Watad
وزعت النساء الفلفل الأحمر لصنع معجون ورقائق في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / Aaref Watadامرأة تجهز الفلفل الأحمر لصنع معجون ورقائق في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
امرأة تجهز الفلفل الأحمر لصنع معجون ورقائق في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023 / Aaref Watad
امرأة تجهز الفلفل الأحمر لصنع معجون ورقائق في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / Aaref Watadصورة دوية تظهر النساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
صورة دوية تظهر النساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2023 / Aaref Watad
صورة دوية تظهر النساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / Aaref Watadنساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
نساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2023 / Aaref Watad
نساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
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