تجفيف الفلفل الحار في سوريا

© AFP 2023 / Aaref Watadصورة جوية تظهر النساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
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© AFP 2023 / Aaref Watad
صورة جوية تظهر النساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / Aaref Watadأطفال يعلقون الفلفل الأحمر الحار ليجف في الخارج بينما تصنع النساء الرقائق والمعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا في 5 أغسطس 2023.
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© AFP 2023 / Aaref Watad
أطفال يعلقون الفلفل الأحمر الحار ليجف في الخارج بينما تصنع النساء الرقائق والمعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا في 5 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / Aaref Watadمزارع يعرض معجون الفلفل الأحمر الطازج في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، في 5 أغسطس 2023.
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© AFP 2023 / Aaref Watad
مزارع يعرض معجون الفلفل الأحمر الطازج في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، في 5 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / Aaref Watadنساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
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© AFP 2023 / Aaref Watad
نساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / Aaref Watadوزعت النساء الفلفل الأحمر لصنع معجون ورقائق في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
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© AFP 2023 / Aaref Watad
وزعت النساء الفلفل الأحمر لصنع معجون ورقائق في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / Aaref Watadامرأة تجهز الفلفل الأحمر لصنع معجون ورقائق في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
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© AFP 2023 / Aaref Watad
امرأة تجهز الفلفل الأحمر لصنع معجون ورقائق في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / Aaref Watadصورة دوية تظهر النساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
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© AFP 2023 / Aaref Watad
صورة دوية تظهر النساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / Aaref Watadنساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.
8/8
© AFP 2023 / Aaref Watad
نساء ينشرن الفلفل الأحمر الحار على سطح منزل لتجفيفه قبل صنع رقائق ومعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا 5 أغسطس 2023.