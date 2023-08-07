تجفيف الفلفل الحار في سوريا

© AFP 2023 / Aaref Watad أطفال يعلقون الفلفل الأحمر الحار ليجف في الخارج بينما تصنع النساء الرقائق والمعجون، في بلدة المسطومة بمحافظة إدلب، سوريا في 5 أغسطس 2023.