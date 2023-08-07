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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230807/تقنيات-جديدة-لا-مثيل-لها-تضمن-تفوق-سو-57-عالميا-1079844480.html
تقنيات جديدة "لا مثيل لها" تضمن تفوق "سو-57" عالميا
تقنيات جديدة "لا مثيل لها" تضمن تفوق "سو-57" عالميا
زُودت المقاتلة متعددة المهام "سو 57" من الجيل الخامس بأحدث مزيج من تقنيات الاتصالات الرقمية، ما سيؤدي إلى تحسين جودة نقل المعلومات بشكل غير مسبوق. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T08:29+0000
2023-08-07T08:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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صرحت الخدمة الصحفية لشركة الإلكترونيات الروسية "Ruselectronics"، أن مزيج تقنيات الاتصال، والذي تم تصنيعه في المؤسسة العلمية والإنتاجية "إن بي بي"، يمكن استخدامه في المستقبل على أي طائرة بما في ذلك الأجيال السابقة، والذي يشتمل على أجهزة للتشفير وفك "التشفير المناعي" للضوضاء، وجهاز استقبال إشارة لأنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية وجهاز معالجة الإشارات الرقمية ومزامنتها.تعمل مزيج تقنيات الاتصالات الرقمية على متن الطائرة في نطاقات الترددات العالية والعالية جدًا، ما أدى إلى زيادة مناعتها ضد الضوضاء وقدرتها على الاستطلاع.يتم ضمان موثوقية إرسال المعلومات من خلال التشفير المناعي للضوضاء، وتفكيك الرموز في الرسالة، والتزامن لمرة واحدة في معالجة الإشارة، كما تم زيادة نطاق الاتصالات المستقرة.وأضافت الخدمة الصحفية في البيان بالفعل زودوا مقاتلات الشبح الروسية "سو 57" بصواريخ جو-جو قصيرة المدى من طراز "آر في في إم دي 2" لا مثيل لها في العالم.ولتقليل رؤية الرادار، تم وضع أسلحة الجيل الخامس في المقصورات الداخلية لجسم الطائرة.
https://sputnikarabic.ae/20230806/تحذيرات-في-أمريكا-لمنع-الذكاء-الاصطناعي-من-شن-هجوم-نووي-دون-تدخل-البشر-1079835791.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

تقنيات جديدة "لا مثيل لها" تضمن تفوق "سو-57" عالميا

08:29 GMT 07.08.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات "سو - 57"
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور
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زُودت المقاتلة متعددة المهام "سو 57" من الجيل الخامس بأحدث مزيج من تقنيات الاتصالات الرقمية، ما سيؤدي إلى تحسين جودة نقل المعلومات بشكل غير مسبوق.
صرحت الخدمة الصحفية لشركة الإلكترونيات الروسية "Ruselectronics"، أن مزيج تقنيات الاتصال، والذي تم تصنيعه في المؤسسة العلمية والإنتاجية "إن بي بي"، يمكن استخدامه في المستقبل على أي طائرة بما في ذلك الأجيال السابقة، والذي يشتمل على أجهزة للتشفير وفك "التشفير المناعي" للضوضاء، وجهاز استقبال إشارة لأنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية وجهاز معالجة الإشارات الرقمية ومزامنتها.
تعمل مزيج تقنيات الاتصالات الرقمية على متن الطائرة في نطاقات الترددات العالية والعالية جدًا، ما أدى إلى زيادة مناعتها ضد الضوضاء وقدرتها على الاستطلاع.
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يتم ضمان موثوقية إرسال المعلومات من خلال التشفير المناعي للضوضاء، وتفكيك الرموز في الرسالة، والتزامن لمرة واحدة في معالجة الإشارة، كما تم زيادة نطاق الاتصالات المستقرة.
وأضافت الخدمة الصحفية في البيان بالفعل زودوا مقاتلات الشبح الروسية "سو 57" بصواريخ جو-جو قصيرة المدى من طراز "آر في في إم دي 2" لا مثيل لها في العالم.
ولتقليل رؤية الرادار، تم وضع أسلحة الجيل الخامس في المقصورات الداخلية لجسم الطائرة.
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