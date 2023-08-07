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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230807/جنود-روس-يغنمون-صيدا-بريطانيا-ثمينا-فيديو-1079859863.html
جنود روس يغنمون "صيدا بريطانيا" ثمينا... فيديو
جنود روس يغنمون "صيدا بريطانيا" ثمينا... فيديو
عجزت المعدات والآليات الغربية تماما منذ إمداد أوكرانيا بها من الغرب عن صناعة أي فرق في أرض المعركة، حيث أن السواد الأعظم منها بات ضحية مضادات الدروع أو... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T16:33+0000
2023-08-07T16:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، آظهر الواقع العسكري القيمة الحقيقية للسلاح الغربي المضخم من الآلة الإعلامية الأمريكية والأوروبية.وتناقلت وسائل إعلام روسية مشاهد لمقاتلين روس أثناء سحبهم لعربة مدرعة من طراز "ماستيف" بريطانية الصنع، تركتها القوات الأوكرانية خلال إحدى الهجمات الفاشلة.ولا تعد هذه المركبة الغنيمة الأولى من نوعها، حيث صرح فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، أن الجيش الروسي استولى على دبابة فرنسية من طراز "أمكس-10 آر سي" في مقاطعة زابوروجيه.وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك"، في 28 تموز/ يوليو: "تم الاستيلاء على الدبابة الفرنسية ذات العجلات الثقيلة على خط الجبهة من قبل مقاتلينا وهي في حالة جيدة جدًا، وبشكل أكثر دقة، في حالة ممتازة تقريبًا، دون أضرار".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

جنود روس يغنمون "صيدا بريطانيا" ثمينا... فيديو

16:33 GMT 07.08.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-90إم "بروريف"التابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
/
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عجزت المعدات والآليات الغربية تماما منذ إمداد أوكرانيا بها من الغرب عن صناعة أي فرق في أرض المعركة، حيث أن السواد الأعظم منها بات ضحية مضادات الدروع أو المدفعية الروسية.
ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، آظهر الواقع العسكري القيمة الحقيقية للسلاح الغربي المضخم من الآلة الإعلامية الأمريكية والأوروبية.
وتناقلت وسائل إعلام روسية مشاهد لمقاتلين روس أثناء سحبهم لعربة مدرعة من طراز "ماستيف" بريطانية الصنع، تركتها القوات الأوكرانية خلال إحدى الهجمات الفاشلة.
ولا تعد هذه المركبة الغنيمة الأولى من نوعها، حيث صرح فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، أن الجيش الروسي استولى على دبابة فرنسية من طراز "أمكس-10 آر سي" في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك"، في 28 تموز/ يوليو: "تم الاستيلاء على الدبابة الفرنسية ذات العجلات الثقيلة على خط الجبهة من قبل مقاتلينا وهي في حالة جيدة جدًا، وبشكل أكثر دقة، في حالة ممتازة تقريبًا، دون أضرار".
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:30 GMT
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