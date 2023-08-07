https://sputnikarabic.ae/20230807/خبير-لن-تنجح-أي-مبادرة-لا-تعترف-بالوقائع-الجديدة-التي-أحدثتها-روسيا-على-الأرض--1079856146.html

خبير: لن تنجح أي مبادرة لا تعترف بالوقائع الجديدة التي أحدثتها روسيا على الأرض

خبير: لن تنجح أي مبادرة لا تعترف بالوقائع الجديدة التي أحدثتها روسيا على الأرض

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 07.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-07T13:45+0000

2023-08-07T13:45+0000

2023-08-07T14:43+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: لن تنجح أي مبادرة لا تعترف بالوقائع الجديدة التي أحدثتها روسيا على الأرض خبير: لن تنجح أي مبادرة لا تعترف بالوقائع الجديدة التي أحدثتها روسيا على الأرض

الخارجية الروسية تعلن أنه دون مشاركتها لن يكون لأي اجتماعات بشأن الأزمة الأوكرانية قيمة مضافة. ويقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامجنا:قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق. ويقول الدكتور عبد القادر عزوز، مستشار في الحكومة السورية، في حديث لبرنامجنا:المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن عن إغلاق المجال الجوي للبلاد، والجزائر ترفض رفضا قاطعا أي تدخل عسكريّ. حول هذا الموضوع، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الجزائرية، البروفيسور سليمان أعراج لبرنامج "بلا قيود":محمد تكالة يفوز برئاسة المجلس الليبي الأعلى بعد حصوله على 67 صوتا في الجولة الثانية. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الليبي، الدكتور محمود إسماعيل الرملي لبرنامجنا:توقيع اتفاقية بين السعودية وشركة "بايكار التركية" لتوطين صناعة الطائرات المسيّرة. بهذا الصدد، قال الخبير بالشّان التركي، الأستاذ محمود علّوش لـ "بلا قيود":رئيس البرلمان اللبناني يسغرب من بيان السفارات الخليجية بخصوص الأوضاع الأمنية في لبنان وتحذيراتها لرعاياها. ويقول النائب السابق إميل إميل لحود في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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