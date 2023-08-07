https://sputnikarabic.ae/20230807/خبير-لن-تنجح-أي-مبادرة-لا-تعترف-بالوقائع-الجديدة-التي-أحدثتها-روسيا-على-الأرض--1079856146.html
خبير: لن تنجح أي مبادرة لا تعترف بالوقائع الجديدة التي أحدثتها روسيا على الأرض
خبير: لن تنجح أي مبادرة لا تعترف بالوقائع الجديدة التي أحدثتها روسيا على الأرض
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T13:45+0000
2023-08-07T13:45+0000
2023-08-07T14:43+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: لن تنجح أي مبادرة لا تعترف بالوقائع الجديدة التي أحدثتها روسيا على الأرض
خبير: لن تنجح أي مبادرة لا تعترف بالوقائع الجديدة التي أحدثتها روسيا على الأرض
الخارجية الروسية تعلن أنه دون مشاركتها لن يكون لأي اجتماعات بشأن الأزمة الأوكرانية قيمة مضافة. ويقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامجنا:قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق. ويقول الدكتور عبد القادر عزوز، مستشار في الحكومة السورية، في حديث لبرنامجنا:المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن عن إغلاق المجال الجوي للبلاد، والجزائر ترفض رفضا قاطعا أي تدخل عسكريّ. حول هذا الموضوع، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الجزائرية، البروفيسور سليمان أعراج لبرنامج "بلا قيود":محمد تكالة يفوز برئاسة المجلس الليبي الأعلى بعد حصوله على 67 صوتا في الجولة الثانية. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الليبي، الدكتور محمود إسماعيل الرملي لبرنامجنا:توقيع اتفاقية بين السعودية وشركة "بايكار التركية" لتوطين صناعة الطائرات المسيّرة. بهذا الصدد، قال الخبير بالشّان التركي، الأستاذ محمود علّوش لـ "بلا قيود":رئيس البرلمان اللبناني يسغرب من بيان السفارات الخليجية بخصوص الأوضاع الأمنية في لبنان وتحذيراتها لرعاياها. ويقول النائب السابق إميل إميل لحود في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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2023
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عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: لن تنجح أي مبادرة لا تعترف بالوقائع الجديدة التي أحدثتها روسيا على الأرض
13:45 GMT 07.08.2023 (تم التحديث: 14:43 GMT 07.08.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الخارجية الروسية تعلن أنه دون مشاركتها لن يكون لأي اجتماعات بشأن الأزمة الأوكرانية قيمة مضافة. ويقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامجنا:
"إنّ أي مبادرة أو أي قمة لن تنجح في حال عدم وجود روسيا الاتحادية على طاولة المفاوضات، وبشكل يجعلها ترأس هذه الطاولة وتفرض كنتيجة مباشرة لما حققته في أرض المعركة، التي حاول الغرب جعلها تلحق خسائر فادحة بروسيا، لكن لم يتحقق ذلك، وكل هذه المبادرات لن تنجح إذا لم يتم الاعتراف بالوقائع الجديدة على الأرض".
قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق. ويقول الدكتور عبد القادر عزوز، مستشار في الحكومة السورية، في حديث لبرنامجنا:
"تأتي هذه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا في ظل تقدم الجيش العربي السوري في حربه ضد المجموعات الإرهابية، وفي محاولة لإعادة إشغال الدولة السورية، للإيحاء للعالم جميعا أنه من المبكر الحديث عن إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، على ضوء حالة عدم الاستقرار الأمني وغير ذلك".
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن عن إغلاق المجال الجوي للبلاد، والجزائر ترفض رفضا قاطعا أي تدخل عسكريّ. حول هذا الموضوع، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الجزائرية، البروفيسور سليمان أعراج لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ فرنسا تخاف من فقدان سيطرتها على النيجر، لأن هناك مصالح وحسابات اقتصادية ومالية، فاحتياجات فرنسا من اليورانيوم تحصل عليها من النيجر دون مقابل وتصدير الذهب والخوف من خسارة حصة وثروات تستغلها في المنطقة، وهو ما يدفعها للتحرك والسعي لفرض أمر واقع من خلال التلويح بالتّدخل العسكري".
محمد تكالة يفوز برئاسة المجلس الليبي الأعلى بعد حصوله على 67 صوتا في الجولة الثانية. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الليبي، الدكتور محمود إسماعيل الرملي لبرنامجنا:
"لعلّه من المهم جدا إدراك أنّ فوز السيد محمد تكالة برئاسة المجلس رسالة جد إيجابية لليبيين وللعالم أجمع، بإمكانية اللجوء إلى صناديق الانتخاب يحتكم فيها الليبيّون إلى آلية تغيير لا تُبنى على استناد ولا على صناديق الذخيرة وإنما على صناديق الاقتراع".
توقيع اتفاقية بين السعودية وشركة "بايكار التركية" لتوطين صناعة الطائرات المسيّرة. بهذا الصدد، قال الخبير بالشّان التركي، الأستاذ محمود علّوش لـ "بلا قيود":
"إنّ هناك عدة أبعاد ودوافع تجعل التواجد التركي في منطقة الشرق الأوسط فاعلا أساسيا، لا سيما تلك المرتبطة بمجالات الأمن والدفاع خصوصا بعد الربيع العربي، وتركيا أيضا تسعى لضمان مصالحها الامنية بشكل أساسي؟"
رئيس البرلمان اللبناني يسغرب من بيان السفارات الخليجية بخصوص الأوضاع الأمنية في لبنان وتحذيراتها لرعاياها. ويقول النائب السابق إميل إميل لحود في حديث لبرنامجنا:
"البيانات الرسمية التي تصدر عن قيادة الجيش ومخابرات الجيش، والتي أثق بها كثيرا، توضح أن موضوع أزمة عين الحلوة، لم تنعكس خارج المخيم، وهي محصورة داخله، وليس هناك أي خطر محدق بالمناطق الأخرى، وليس هناك أي مبرر لبيانات السفارات الخليجية بتحذير رعاياها لمغادرة لبنان".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...