https://sputnikarabic.ae/20230807/دبابة-أوكرانية-تغرق-مع-طاقمها-بعد-ضربة-من-طائرة-مسيرة-روسية-فيديو-1079848921.html
دبابة أوكرانية تغرق مع طاقمها بعد ضربة من طائرة مسيرة روسية... فيديو
دبابة أوكرانية تغرق مع طاقمها بعد ضربة من طائرة مسيرة روسية... فيديو
وقع الحادث أثناء محاولة الجيش الأوكراني الاستيلاء على قرية أوروجايني في مقاطعة زابوروجيه في 6 أغسطس/أب. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T09:21+0000
2023-08-07T09:21+0000
2023-08-07T09:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تُظهر لقطات الطائرة المسيرة المراقبة كيف تسير الدبابة بأقصى سرعة إلى النهر وتختفي تحت الماء حيث تبدأ فقاعات الهواء في الارتفاع إلى السطح. بعد مرور بعض الوقت، يسبح جندي أوكراني لمساعدة طاقم الدبابة، يحاول فتح البوابات ومساعدة الطاقم على الخروج. ومع ذلك، لا ينجح في ذلك.لم يكن العدو محظوظًا: كانت البداية واعدة، حتى أنهم عبروا النهر، لكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ المهمة.بالإضافة إلى تي-72 الغارقة، فقد الجيش الأوكراني عربتين قتاليتين مدرّعتين ودبابتين من نيران المدفعية.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابة أوكرانية تغرق مع طاقمها بعد ضربة من طائرة مسيرة روسية... فيديو
09:21 GMT 07.08.2023 (تم التحديث: 09:42 GMT 07.08.2023) تابعنا عبر
وقع الحادث أثناء محاولة الجيش الأوكراني الاستيلاء على قرية أوروجايني في مقاطعة زابوروجيه في 6 أغسطس/أب.
تُظهر لقطات الطائرة المسيرة المراقبة كيف تسير الدبابة بأقصى سرعة إلى النهر وتختفي تحت الماء حيث تبدأ فقاعات الهواء في الارتفاع إلى السطح. بعد مرور بعض الوقت، يسبح جندي أوكراني لمساعدة طاقم الدبابة، يحاول فتح البوابات ومساعدة الطاقم على الخروج. ومع ذلك، لا ينجح في ذلك.
قال ألكسندر خوداكوفسكي، رئيس إدارة الحرس الوطني في جمهورية دونيتسك، إنه في الساعة الخامسة صباحًا حاول العدو مهاجمة أوروجاينوي من الشمال ومن قرية ستارامايورسكيو. استخدمت الجماعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية معدات لإزالة الألغام من المنطقة وعبرت نهر ويت يالي، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.
وضربت المدفعية الروسية مدرعات العدو، وأصابت إحدى الطائرات المسيرة الانتحارية دبابة، بعد الإصابة، انزلقت إلى النهر غرقت فيه.
لم يكن العدو محظوظًا: كانت البداية واعدة، حتى أنهم عبروا النهر، لكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ المهمة.
بالإضافة إلى تي-72 الغارقة
، فقد الجيش الأوكراني عربتين قتاليتين مدرّعتين ودبابتين من نيران المدفعية.