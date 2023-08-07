عربي
الخارجية الروسية تعلق على اجتماع جدة بشأن أوكرانيا
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230807/دبابة-أوكرانية-تغرق-مع-طاقمها-بعد-ضربة-من-طائرة-مسيرة-روسية-فيديو-1079848921.html
دبابة أوكرانية تغرق مع طاقمها بعد ضربة من طائرة مسيرة روسية... فيديو
دبابة أوكرانية تغرق مع طاقمها بعد ضربة من طائرة مسيرة روسية... فيديو
وقع الحادث أثناء محاولة الجيش الأوكراني الاستيلاء على قرية أوروجايني في مقاطعة زابوروجيه في 6 أغسطس/أب. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T09:21+0000
2023-08-07T09:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/01/1079650340_0:27:1265:739_1920x0_80_0_0_5f9e128d0ff887f141e0e0c99a3bba1f.jpg
تُظهر لقطات الطائرة المسيرة المراقبة كيف تسير الدبابة بأقصى سرعة إلى النهر وتختفي تحت الماء حيث تبدأ فقاعات الهواء في الارتفاع إلى السطح. بعد مرور بعض الوقت، يسبح جندي أوكراني لمساعدة طاقم الدبابة، يحاول فتح البوابات ومساعدة الطاقم على الخروج. ومع ذلك، لا ينجح في ذلك.لم يكن العدو محظوظًا: كانت البداية واعدة، حتى أنهم عبروا النهر، لكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ المهمة.بالإضافة إلى تي-72 الغارقة، فقد الجيش الأوكراني عربتين قتاليتين مدرّعتين ودبابتين من نيران المدفعية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/01/1079650340_176:0:1161:739_1920x0_80_0_0_fe1fc81d5cbcb862b0370b50d7f9309b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

دبابة أوكرانية تغرق مع طاقمها بعد ضربة من طائرة مسيرة روسية... فيديو

09:21 GMT 07.08.2023 (تم التحديث: 09:42 GMT 07.08.2023)
© Sputnikلحظة تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ روسي موجه
لحظة تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ روسي موجه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
وقع الحادث أثناء محاولة الجيش الأوكراني الاستيلاء على قرية أوروجايني في مقاطعة زابوروجيه في 6 أغسطس/أب.
تُظهر لقطات الطائرة المسيرة المراقبة كيف تسير الدبابة بأقصى سرعة إلى النهر وتختفي تحت الماء حيث تبدأ فقاعات الهواء في الارتفاع إلى السطح. بعد مرور بعض الوقت، يسبح جندي أوكراني لمساعدة طاقم الدبابة، يحاول فتح البوابات ومساعدة الطاقم على الخروج. ومع ذلك، لا ينجح في ذلك.

قال ألكسندر خوداكوفسكي، رئيس إدارة الحرس الوطني في جمهورية دونيتسك، إنه في الساعة الخامسة صباحًا حاول العدو مهاجمة أوروجاينوي من الشمال ومن قرية ستارامايورسكيو. استخدمت الجماعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية معدات لإزالة الألغام من المنطقة وعبرت نهر ويت يالي، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.

وضربت المدفعية الروسية مدرعات العدو، وأصابت إحدى الطائرات المسيرة الانتحارية دبابة، بعد الإصابة، انزلقت إلى النهر غرقت فيه.

لم يكن العدو محظوظًا: كانت البداية واعدة، حتى أنهم عبروا النهر، لكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ المهمة.
بالإضافة إلى تي-72 الغارقة، فقد الجيش الأوكراني عربتين قتاليتين مدرّعتين ودبابتين من نيران المدفعية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала