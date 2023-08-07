عربي
الخارجية الروسية تعلق على اجتماع جدة بشأن أوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230807/دراسة-تكشف-عن-فائدة-جديدة-لـفيتامين-د-مرتبطة-ببروتين-مسؤول-عن-كل-شيء--1079849188.html
دراسة تكشف عن فائدة جديدة لـ"فيتامين د" مرتبطة ببروتين "مسؤول عن كل شيء"
دراسة تكشف عن فائدة جديدة لـ"فيتامين د" مرتبطة ببروتين "مسؤول عن كل شيء"
كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرا عن فائدة جديدة لـ"فيتامين د" مرتبطة ببروتين يؤثر ارتفاعه على عدد من نواح الحياة، على رأسها السمنة والتدخين وقلة النشاط البدني وضعف... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T09:40+0000
2023-08-07T09:40+0000
علوم
الصحة
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/18/1049924393_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_9eda5ca9adf62117d184fb5ac56f9b3e.jpg
أظهر خبراء الشيخوخة من كلية "ترينيتي دبلن" وجامعة "ليمريك" ارتباطات بين مستويات "فيتامين د" والبروتين "سي آر بي" (مؤشر الالتهاب لدى كبار السن)، إذ يمكن أن يكون "سي آر بي" مقياس الالتهاب في الجسم، ويمكن أن تشير المستويات المرتفعة جدا إلى وجود عدوى بينما المستويات المرتفعة بشكل قليل يمكن أن تشير إلى التهاب منخفض الدرجة.تم ربط "فيتامين د" مؤخرًا بوظيفة المناعة، وأظهر بحث سابق من "الدراسة الأيرلندية المطولة للشيخوخة" أن 1 من كل 8 من كبار السن الأيرلنديين يعانون من نقص في "الفيتامين د" هم الأكثر تعرضًا للخطر بما في ذلك المدخنين والذين يعانون من السمنة، ولدى النساء، وقلة النشاط البدني، والحالات المزمنة، وضعف وظائف الكلى، ومرض السكري.واستخدمت بيانات هذه الدراسة، وتم فحص المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وجدت الدراسة أن نقص "فيتامين د" كان مرتبطًا بوجود بروتين الالتهاب، و إن الحصول على كمية كافية من "فيتامين د" يقلل من خطر ارتفاع مستوى بروتين الالتهاب "سي آر بي".توفر هذه الملاحظات أيضًا طمأنة خبراء التغذية بأن زيادة مستويات "فيتامين د" يمكن أن يكون له فوائد صحية ولا يرتبط بنتائج عكسية للالتهابات، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "PLOS ONE" ومجلة "scitechdaily" العلميتين.وقال الدكتور إيمون ليرد، المؤلف الرئيسي للدراسة: "هذه الدراسة مهمة للغاية بالنظر إلى الانتشار الكبير لنقص "فيتامين د" والأمراض المزمنة لدى كبار السن الذين يعيشون في أيرلندا. تشير النتائج التي توصلنا إليها جنبًا إلى جنب مع التجارب السابقة في هذا المجال إلى أن تحسين حالة "فيتامين د" إلى مستويات أعلى من النقص يمكن أن يساعد في الاستفادة من مسار الالتهاب لدى كبار السن الذين يعيشون في المجتمع، وأفاد ليرد عن ارتباط نقص "فيتامين د" بـ"كوفيد".وأضاف ليرد: "فيتامين د" هو أحد المكونات المفيدة للحصول على أقل خطر للإصابة بالالتهابات، يجب أن يفكر الناس في "فيتامين د" جنبًا إلى جنب مع النشاط البدني المنتظم ونمط الحياة الصحي والنوم الكافي والتفاعلات الاجتماعية".
https://sputnikarabic.ae/20230807/علماء-روس-يكتشفون-استخداما-طبيا-غير-متوقع-لسائل-السجائر-الإلكترونية-1079848149.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/18/1049924393_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_8b8f6797e91208ca3b14e9ec58ad8b80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة
علوم, الصحة

دراسة تكشف عن فائدة جديدة لـ"فيتامين د" مرتبطة ببروتين "مسؤول عن كل شيء"

09:40 GMT 07.08.2023
© Photo / pixabay/HeungSoonمكملات فيتامين د
مكملات فيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Photo / pixabay/HeungSoon
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرا عن فائدة جديدة لـ"فيتامين د" مرتبطة ببروتين يؤثر ارتفاعه على عدد من نواح الحياة، على رأسها السمنة والتدخين وقلة النشاط البدني وضعف وظائف بعض الأعضاء بشكل خطير.
أظهر خبراء الشيخوخة من كلية "ترينيتي دبلن" وجامعة "ليمريك" ارتباطات بين مستويات "فيتامين د" والبروتين "سي آر بي" (مؤشر الالتهاب لدى كبار السن)، إذ يمكن أن يكون "سي آر بي" مقياس الالتهاب في الجسم، ويمكن أن تشير المستويات المرتفعة جدا إلى وجود عدوى بينما المستويات المرتفعة بشكل قليل يمكن أن تشير إلى التهاب منخفض الدرجة.

يعتقد العلماء أن هذا الالتهاب المستمر منخفض الدرجة، وهو شائع لدى السن، يمكن أن يؤدي إلى تراكم بطيء للضرر ويكون عامل خطر رئيسي للعديد من الأمراض المزمنة للشيخوخة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وتدهور الصحة العقلية والسكري وما إلى ذلك.

تم ربط "فيتامين د" مؤخرًا بوظيفة المناعة، وأظهر بحث سابق من "الدراسة الأيرلندية المطولة للشيخوخة" أن 1 من كل 8 من كبار السن الأيرلنديين يعانون من نقص في "الفيتامين د" هم الأكثر تعرضًا للخطر بما في ذلك المدخنين والذين يعانون من السمنة، ولدى النساء، وقلة النشاط البدني، والحالات المزمنة، وضعف وظائف الكلى، ومرض السكري.
واستخدمت بيانات هذه الدراسة، وتم فحص المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وجدت الدراسة أن نقص "فيتامين د" كان مرتبطًا بوجود بروتين الالتهاب، و إن الحصول على كمية كافية من "فيتامين د" يقلل من خطر ارتفاع مستوى بروتين الالتهاب "سي آر بي".
سجائر إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
مجتمع
علماء روس يكتشفون استخداما طبيا غير متوقع لسائل السجائر الإلكترونية
08:43 GMT
توفر هذه الملاحظات أيضًا طمأنة خبراء التغذية بأن زيادة مستويات "فيتامين د" يمكن أن يكون له فوائد صحية ولا يرتبط بنتائج عكسية للالتهابات، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "PLOS ONE" ومجلة "scitechdaily" العلميتين.
وقال الدكتور إيمون ليرد، المؤلف الرئيسي للدراسة: "هذه الدراسة مهمة للغاية بالنظر إلى الانتشار الكبير لنقص "فيتامين د" والأمراض المزمنة لدى كبار السن الذين يعيشون في أيرلندا. تشير النتائج التي توصلنا إليها جنبًا إلى جنب مع التجارب السابقة في هذا المجال إلى أن تحسين حالة "فيتامين د" إلى مستويات أعلى من النقص يمكن أن يساعد في الاستفادة من مسار الالتهاب لدى كبار السن الذين يعيشون في المجتمع، وأفاد ليرد عن ارتباط نقص "فيتامين د" بـ"كوفيد".
وأضاف ليرد: "فيتامين د" هو أحد المكونات المفيدة للحصول على أقل خطر للإصابة بالالتهابات، يجب أن يفكر الناس في "فيتامين د" جنبًا إلى جنب مع النشاط البدني المنتظم ونمط الحياة الصحي والنوم الكافي والتفاعلات الاجتماعية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала