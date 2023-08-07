https://sputnikarabic.ae/20230807/دوغادكين-لـسبوتنيك-عدد-السياح-من-روسيا-إلى-قطر-يزداد-بشكل-مطرد-1079842515.html

دوغادكين لـ"سبوتنيك": عدد السياح من روسيا إلى قطر يزداد بشكل مطرد

دوغادكين لـ"سبوتنيك": عدد السياح من روسيا إلى قطر يزداد بشكل مطرد

أكد السفير الروسي في الدوحة، دميتري دوغادكين، أن عدد السياح من روسيا إلى قطر يتزايد باطراد بسبب إمكانية دخول الروس بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا. 07.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-07T07:25+0000

2023-08-07T07:25+0000

2023-08-07T07:26+0000

روسيا

العالم العربي

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الدوحة - سبوتنيك. وأوضح دوغادكين، في تصريحات لسبوتنيك "إننا نشهد زيادة مطردة في تدفق السياح من روسيا. بالطبع، قضاء الإجازة في قطر بعيد عن أن يكون منخفض التكلفة، لكن مصلحة مواطنينا في هذا البلد الصغير تؤتي ثمارها. وهذا ملحوظ بشكل خاص بين أولئك الذين يستخدمون الدوحة كنقطة عبور".وأضاف "لقد ساهمت الاتفاقية الحالية بشأن الإقامة بدون تأشيرة للمواطنين الروس لمدة تصل إلى 90 يومًا في ارتفاع عدد السياح، مضيفًا "أن وجود بنية تحتية سياحية جديدة تم إنشاؤها لكأس العالم هو أيضًا ميزة تنافسية لا شك فيها".وأشار إلى أن "الخطوط الجوية القطرية تسير الآن 12 رحلة مباشرة أسبوعيًا بين الدوحة وموسكو، لكن المسائل المتعلقة بتوسيع جغرافية الرحلات، فضلاً عن فتح رحلات الطيران الموسمي، ما زالت قيد البحث".وكان دوغادكين قد صرح مؤخرا بأن نطاق التعاون القطري الروسي اتسع ليشمل كافة المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية، مبرزا أن التعاون بين الدوحة وموسكو مفتوح على إمكانات وآفاق كبيرة.وشدد دوغادكين أن قطر وروسيا مهتمتان بتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتهدف الجهود المشتركة إلى الحفاظ على الديناميات الإيجابية للتجارة وتطوير التعاون الاستثماري.ولفت إلى أن دولة قطر تعد أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي، من بين دول مجلس التعاون الخليجي، مبرزا أنه تم التوصل الى آلية عمل بين البلدين في إطار المنصة المالية والاقتصادية المشتركة.

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