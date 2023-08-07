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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230807/روسيا-صيغة-زيلينسكي-إنذار-لا-معنى-له-ولا-تركز-على-حل-دبلوماسي-1079852861.html
روسيا: صيغة زيلينسكي "إنذار لا معنى له" ولا تركز على حل دبلوماسي
روسيا: صيغة زيلينسكي "إنذار لا معنى له" ولا تركز على حل دبلوماسي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أيّا من النقاط العشر، لما يسمى بصيغة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، لا تركز على إيجاد حل... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T12:24+0000
2023-08-07T12:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وفي اليوم السابق، انتهى الاجتماع بشأن الصراع في أوكرانيا، الذي عقد في جدة بالسعودية بمبادرة من نظام كييف ودول مجموعة السبع، وشارك في الاجتماع شركاء روسيا من دول "بريكس".وأضافت زاخاروفا في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "نتوقع أنه وفقا للاتفاقيات سيشاركوننا تقييماتهم ويعيدون تأكيد موقفنا بشأن ما يسمى "صيغة السلام" التي وضعها زيلينسكي والتي يحاول نظام كييف والغرب الترويج لها خلال اجتماعات كهذه".وشددت زاخاروفا على أن أيّا من النقاط العشر في "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي لا تهدف إلى تسوية دبلوماسية للصراع، وهي مجرد "إنذار نهائي لا معنى له لروسيا" يهدف إلى إطالة الأعمال العدائية، وأكدت زاخاروفا أنها تقدر تقديرا عاليا مبادرات الوساطة لدول جنوب الكرة الأرضية، وأضافت أيضا أن روسيا لا تزال منفتحة على حل سلمي للأزمة.
https://sputnikarabic.ae/20230807/موسكو-أوكرانيا-أصبحت-دولة-رائدة-بتجارة-الأعضاء-البشرية-في-السوق-السوداء-1079852501.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

روسيا: صيغة زيلينسكي "إنذار لا معنى له" ولا تركز على حل دبلوماسي

12:24 GMT 07.08.2023
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik . wasim suliman
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أيّا من النقاط العشر، لما يسمى بصيغة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، لا تركز على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.
وفي اليوم السابق، انتهى الاجتماع بشأن الصراع في أوكرانيا، الذي عقد في جدة بالسعودية بمبادرة من نظام كييف ودول مجموعة السبع، وشارك في الاجتماع شركاء روسيا من دول "بريكس".
وأضافت زاخاروفا في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "نتوقع أنه وفقا للاتفاقيات سيشاركوننا تقييماتهم ويعيدون تأكيد موقفنا بشأن ما يسمى "صيغة السلام" التي وضعها زيلينسكي والتي يحاول نظام كييف والغرب الترويج لها خلال اجتماعات كهذه".
وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
موسكو: أوكرانيا أصبحت دولة رائدة بتجارة الأعضاء البشرية
10:44 GMT
وشددت زاخاروفا على أن أيّا من النقاط العشر في "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي لا تهدف إلى تسوية دبلوماسية للصراع، وهي مجرد "إنذار نهائي لا معنى له لروسيا" يهدف إلى إطالة الأعمال العدائية، وأكدت زاخاروفا أنها تقدر تقديرا عاليا مبادرات الوساطة لدول جنوب الكرة الأرضية، وأضافت أيضا أن روسيا لا تزال منفتحة على حل سلمي للأزمة.
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
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