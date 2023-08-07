https://sputnikarabic.ae/20230807/روسيا-صيغة-زيلينسكي-إنذار-لا-معنى-له-ولا-تركز-على-حل-دبلوماسي-1079852861.html

روسيا: صيغة زيلينسكي "إنذار لا معنى له" ولا تركز على حل دبلوماسي

روسيا: صيغة زيلينسكي "إنذار لا معنى له" ولا تركز على حل دبلوماسي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أيّا من النقاط العشر، لما يسمى بصيغة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، لا تركز على إيجاد حل... 07.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-07T12:24+0000

2023-08-07T12:24+0000

2023-08-07T12:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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وفي اليوم السابق، انتهى الاجتماع بشأن الصراع في أوكرانيا، الذي عقد في جدة بالسعودية بمبادرة من نظام كييف ودول مجموعة السبع، وشارك في الاجتماع شركاء روسيا من دول "بريكس".وأضافت زاخاروفا في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "نتوقع أنه وفقا للاتفاقيات سيشاركوننا تقييماتهم ويعيدون تأكيد موقفنا بشأن ما يسمى "صيغة السلام" التي وضعها زيلينسكي والتي يحاول نظام كييف والغرب الترويج لها خلال اجتماعات كهذه".وشددت زاخاروفا على أن أيّا من النقاط العشر في "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي لا تهدف إلى تسوية دبلوماسية للصراع، وهي مجرد "إنذار نهائي لا معنى له لروسيا" يهدف إلى إطالة الأعمال العدائية، وأكدت زاخاروفا أنها تقدر تقديرا عاليا مبادرات الوساطة لدول جنوب الكرة الأرضية، وأضافت أيضا أن روسيا لا تزال منفتحة على حل سلمي للأزمة.

https://sputnikarabic.ae/20230807/موسكو-أوكرانيا-أصبحت-دولة-رائدة-بتجارة-الأعضاء-البشرية-في-السوق-السوداء-1079852501.html

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