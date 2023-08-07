https://sputnikarabic.ae/20230807/صحيفة-غربية-روسيا-تتفوق-على-حلف-الناتو-وتكشف-ضعفه-1079855178.html
صحيفة غربية: روسيا تتفوق على حلف "الناتو" وتكشف ضعفه
صحيفة غربية: روسيا تتفوق على حلف "الناتو" وتكشف ضعفه
أظهر الهجوم غير الناجح للقوات المسلحة الأوكرانية ضعف حلف الناتو أمام منافس مساوٍ له في الطيران والأسلحة العالية التقنية، وفقًا لمجلة غربية. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T13:26+0000
2023-08-07T13:26+0000
2023-08-07T13:26+0000
رصد عسكري
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وقال المحلل ديفيس إليسون: "لم يشارك أي جيش من قوات الناتو في أعمال قتالية مثل تلك التي يخوضها الأوكرانيون على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية. ولم يتم اختبار استراتيجية الحلف بجدية في صراع مع خصم قوي".وأضاف الخبير، بول فان هوفت، أنه خلال العملية في الخليج العربي في 1990-1991 والحرب في العراق، تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق تفوقها بسرعة في السماء، وهو ما كان المفتاح لهزيمة جيش دولة في الشرق الأوسط.لطالما اعتمد حلف شمال الأطلسي على مثل هذه الاستراتيجية. يؤكد المنشور أنه في السنوات الأخيرة، تم اختباره فقط في تلك المناطق الساخنة حيث كان التفوق الجوي للتحالف شبه كامل، حسب "نيوزويك".
https://sputnikarabic.ae/20230807/روستيخ-تزيد-من-إنتاج-المعدات-العسكرية-للعملية-الخاصة-1079853748.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صحيفة غربية: روسيا تتفوق على حلف "الناتو" وتكشف ضعفه
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أظهر الهجوم غير الناجح للقوات المسلحة الأوكرانية ضعف حلف الناتو أمام منافس مساوٍ له في الطيران والأسلحة العالية التقنية، وفقًا لمجلة غربية.
وقال المحلل ديفيس إليسون: "لم يشارك أي جيش من قوات الناتو في أعمال قتالية مثل تلك التي يخوضها الأوكرانيون على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية. ولم يتم اختبار استراتيجية الحلف بجدية في صراع مع خصم قوي".
وأضاف الخبير، بول فان هوفت، أنه خلال العملية في الخليج العربي في 1990-1991 والحرب في العراق، تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق تفوقها بسرعة في السماء، وهو ما كان المفتاح لهزيمة جيش دولة في الشرق الأوسط.
لطالما اعتمد حلف شمال الأطلسي على مثل هذه الاستراتيجية. يؤكد المنشور أنه في السنوات الأخيرة، تم اختباره فقط في تلك المناطق الساخنة حيث كان التفوق الجوي للتحالف شبه كامل
، حسب "نيوزويك".