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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230807/مروحية-التمساح-تدمر-دبابة-أوكرانية-وعربة-مشاة-بصواريخ-موجهة-فيديو-1079842248.html
مروحية "التمساح" تدمر دبابة أوكرانية وعربة مشاة بصواريخ موجهة... فيديو
مروحية "التمساح" تدمر دبابة أوكرانية وعربة مشاة بصواريخ موجهة... فيديو
دمرت مروحية هجومية من طراز كا-52 "التمساح" المركبات المدرعة للعدو أثناء الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أرتيوموفسك في الصباح، وحصلت "سبوتنيك"... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T06:48+0000
2023-08-07T06:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يُظهر الفيديو كيف تخرج دبابة أوكرانية من الغابات. في هذه اللحظة، تتم إصابتها بالصاروخ الموجه المضاد للدبابات "فيخر". ثم يتم ضرب ناقلة جند مدرعة مختبئة في حزام غابة.تم تطوير الصاروخ الموجه المضاد للدبابات "فيخر" لتسليح طائرات سو-25تي وسو-39 الهجومية ومروحيات كا-50 وكا52، بالإضافة إلى القوارب وسفن الدوريات الصغيرة. تم تصميم المقذوف لتدمير المركبات المدرعة، بما في ذلك تلك المجهزة بحماية ديناميكية، وكذلك الأهداف الجوية منخفضة السرعة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مروحية "التمساح" تدمر دبابة أوكرانية وعربة مشاة بصواريخ موجهة... فيديو

06:48 GMT 07.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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دمرت مروحية هجومية من طراز كا-52 "التمساح" المركبات المدرعة للعدو أثناء الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أرتيوموفسك في الصباح، وحصلت "سبوتنيك" على فيديو الضربة.
يُظهر الفيديو كيف تخرج دبابة أوكرانية من الغابات. في هذه اللحظة، تتم إصابتها بالصاروخ الموجه المضاد للدبابات "فيخر". ثم يتم ضرب ناقلة جند مدرعة مختبئة في حزام غابة.
تم تطوير الصاروخ الموجه المضاد للدبابات "فيخر" لتسليح طائرات سو-25تي وسو-39 الهجومية ومروحيات كا-50 وكا52، بالإضافة إلى القوارب وسفن الدوريات الصغيرة. تم تصميم المقذوف لتدمير المركبات المدرعة، بما في ذلك تلك المجهزة بحماية ديناميكية، وكذلك الأهداف الجوية منخفضة السرعة.
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