https://sputnikarabic.ae/20230807/مروحية-التمساح-تدمر-دبابة-أوكرانية-وعربة-مشاة-بصواريخ-موجهة-فيديو-1079842248.html
مروحية "التمساح" تدمر دبابة أوكرانية وعربة مشاة بصواريخ موجهة... فيديو
مروحية "التمساح" تدمر دبابة أوكرانية وعربة مشاة بصواريخ موجهة... فيديو
دمرت مروحية هجومية من طراز كا-52 "التمساح" المركبات المدرعة للعدو أثناء الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أرتيوموفسك في الصباح، وحصلت "سبوتنيك"... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T06:48+0000
2023-08-07T06:48+0000
2023-08-07T06:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يُظهر الفيديو كيف تخرج دبابة أوكرانية من الغابات. في هذه اللحظة، تتم إصابتها بالصاروخ الموجه المضاد للدبابات "فيخر". ثم يتم ضرب ناقلة جند مدرعة مختبئة في حزام غابة.تم تطوير الصاروخ الموجه المضاد للدبابات "فيخر" لتسليح طائرات سو-25تي وسو-39 الهجومية ومروحيات كا-50 وكا52، بالإضافة إلى القوارب وسفن الدوريات الصغيرة. تم تصميم المقذوف لتدمير المركبات المدرعة، بما في ذلك تلك المجهزة بحماية ديناميكية، وكذلك الأهداف الجوية منخفضة السرعة.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مروحية "التمساح" تدمر دبابة أوكرانية وعربة مشاة بصواريخ موجهة... فيديو
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دمرت مروحية هجومية من طراز كا-52 "التمساح" المركبات المدرعة للعدو أثناء الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أرتيوموفسك في الصباح، وحصلت "سبوتنيك" على فيديو الضربة.
يُظهر الفيديو كيف تخرج دبابة أوكرانية من الغابات. في هذه اللحظة، تتم إصابتها بالصاروخ الموجه المضاد للدبابات "فيخر". ثم يتم ضرب ناقلة جند مدرعة مختبئة في حزام غابة.
تم تطوير الصاروخ الموجه المضاد للدبابات "فيخر" لتسليح طائرات سو-25تي وسو-39 الهجومية ومروحيات كا-50 وكا52، بالإضافة إلى القوارب وسفن الدوريات الصغيرة. تم تصميم المقذوف لتدمير المركبات المدرعة، بما في ذلك تلك المجهزة بحماية ديناميكية، وكذلك الأهداف الجوية منخفضة السرعة.