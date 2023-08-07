https://sputnikarabic.ae/20230807/مسلحون-موالون-لأمريكا-يقضون-على-آخرين-خاضعين-لتركيا-شرقي-سوريا-1079858442.html
مسلحون موالون لأمريكا يقضون على آخرين خاضعين لتركيا شرقي سوريا
مسلحون موالون لأمريكا يقضون على آخرين خاضعين لتركيا شرقي سوريا
بعد مرحلة هدوء طويلة نسبياً سادت الجبهات الفاصلة بين الطرفين، قتل اليوم عدد من مسلحي الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي، في اشتباكات مسلحة مباشرة مع... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T14:57+0000
2023-08-07T14:57+0000
2023-08-07T14:57+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، إن مجموعة من مسلحي ما يسمى "الجيش الوطني"، أحد تشكيلات الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي، قُتلوا وأصيب آخرون اليوم الأثنين 7 آب / أغسطس، إثر محاولة تسلل من قبل مسلحي "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، على محور قرية (العريشة) جنوب مدينة رأس العين المحتلة في ريف محافظة الحسكة الشمالي.وتابعت المصادر أن "الاشتباكات المستمرة بين الطرفين (حتى ساعة إعداد هذا التقرير)، عصر الاثنين، أدت أيضاً لمقتل اثنين وإصابة خمسة من مسلحي "قسد" كحصيلة أولية للاشتباكات التي اندلعت إثر قيام مجموعة من "قسد" بالتسلل إلى مناطق ونقاط مسلحي "التركمانية" الموالين للجيش التركي".وتزامنت عملية التسلل والاشتباكات، مع تسجيل خطوط التماس بين مناطق قوات "قسد" من جهة والفصائل الخاضعة للجيش التركي من طرف آخر، قصف بري طال قرى وبلدات تمتد بدءاً من ريف أبو رأسين وصولاً إلى ريف مدينة تل تمر شمال غربي الحسكة، وسط حركة نزوح الأهالي إلى مناطق أكثر أمناً، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية في صفوف المدنيين حتى الآن، بحسب المصادر.كما يأتي ذلك، بالتوازي مع التصعيد التركي بطائرات المسيرة على مناطق سيطرة "قسد" شمالي وشرقي سوريا، حيث هاجمت طائرة مسيرة تركية ، مساء الخميس الماضي 3 أغسطس، سيارة كانت تقل ستة من مسلحي "قسد" بينهم قيادي بارز على طريق قرية هرمي شيخو التابعة لمدينة القامشلي أثناء توجههم إلى منازلهم لقضاء إجازتهم الشهرية، حيث قتل أربعة منهم وأُصيب اثنان آخران بجروح.وبذلك، يرتفع إلى31 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 57 شخص من مسلحي "قسد" بينهم قياديين من جنسيات أجنبية، بالإضافة لإصابة أكثر من 39 شخصا بجراح متفاوتة.
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https://sputnikarabic.ae/20230610/مسيرة-تركية-تحيد-مجموعة-من-قسد-بينهم-قيادي-أجنبي-شمالي-سوريا-1077984668.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري, تقارير سبوتنيك
مسلحون موالون لأمريكا يقضون على آخرين خاضعين لتركيا شرقي سوريا
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بعد مرحلة هدوء طويلة نسبياً سادت الجبهات الفاصلة بين الطرفين، قتل اليوم عدد من مسلحي الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي، في اشتباكات مسلحة مباشرة مع مسلحي "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي، في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، إن مجموعة من مسلحي ما يسمى "الجيش الوطني"، أحد تشكيلات الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي، قُتلوا وأصيب آخرون اليوم الأثنين 7 آب / أغسطس، إثر محاولة تسلل من قبل مسلحي "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، على محور قرية (العريشة) جنوب مدينة رأس العين المحتلة في ريف محافظة الحسكة الشمالي.
وتابعت المصادر أن "الاشتباكات المستمرة بين الطرفين (حتى ساعة إعداد هذا التقرير)، عصر الاثنين، أدت أيضاً لمقتل اثنين وإصابة خمسة من مسلحي "قسد" كحصيلة أولية للاشتباكات التي اندلعت إثر قيام مجموعة من "قسد" بالتسلل إلى مناطق ونقاط مسلحي "التركمانية" الموالين للجيش التركي".
وتزامنت عملية التسلل والاشتباكات، مع تسجيل خطوط التماس بين مناطق قوات "قسد" من جهة والفصائل الخاضعة للجيش التركي من طرف آخر، قصف بري طال قرى وبلدات تمتد بدءاً من ريف أبو رأسين وصولاً إلى ريف مدينة تل تمر شمال غربي الحسكة، وسط حركة نزوح الأهالي إلى مناطق أكثر أمناً، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية في صفوف المدنيين حتى الآن، بحسب المصادر.
وتـأتي هذه الاشتباكات المباشرة بعد فترة طويلة من الهدوء على الجبهات الفاصلة بين الفصائل "الكردية" والفصائل "التركمانية" في ريف محافظة الحسكة، والتي تسجل فقط قصفاً متبادلاً خصوصا من طرف الجيش التركي عبر المدفعية الثقيلة والتي أدت في 3 آب الجاري، إلى إصابة 5 مواطنين بجروح متفاوتة، في قصف مدفعي على مواقع "قسد" في قرية العبوش شمالي بلدة تل تمر في ريف الحسكة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كما يأتي ذلك، بالتوازي مع التصعيد التركي بطائرات المسيرة على مناطق سيطرة "قسد" شمالي وشرقي سوريا، حيث هاجمت طائرة مسيرة تركية ، مساء الخميس الماضي 3 أغسطس، سيارة كانت تقل ستة من مسلحي "قسد" بينهم قيادي بارز على طريق قرية هرمي شيخو التابعة لمدينة القامشلي أثناء توجههم إلى منازلهم لقضاء إجازتهم الشهرية، حيث قتل أربعة منهم وأُصيب اثنان آخران بجروح.
وبذلك، يرتفع إلى31 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" شمالي وشمال شرقي سوريا
، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 57 شخص من مسلحي "قسد" بينهم قياديين من جنسيات أجنبية، بالإضافة لإصابة أكثر من 39 شخصا بجراح متفاوتة.