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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230807/مشاهد-تظهر-المدرعات-الأوكرانية-المدمرة-بعد-هجومها-الفاشل-على-رابوتينو-فيديو-1079843906.html
مشاهد تظهر المدرعات الأوكرانية المدمرة بعد هجومها الفاشل على رابوتينو... فيديو
مشاهد تظهر المدرعات الأوكرانية المدمرة بعد هجومها الفاشل على رابوتينو... فيديو
حصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات جوية تظهر المعدات العسكرية المدمرة التابعة للقوات الأوكرانية بعد عدة محاولات فاشلة للهجوم على رابوتينو على محور زابوروجيه. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T08:08+0000
2023-08-07T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تحاول القوات المسلحة الأوكرانية دخول قرية رابوتينو من الاتجاهين الشمالي والشرقي، لكن في كل مرة يوقفها الجيش الروسي في ضواحي القرية.تُظهر اللقطات عددًا كبيرًا من المركبات المدرعة الأوكرانية المدمرة في الحقول المحيطة والغابات. من أجل التقدم أكثر، تقوم المدفعية الأوكرانية بإطلاق النار باستمرار على رابوتينو. في الوقت الحالي، لا يوجد منزل كامل في القرية، ولكن لا يزال هناك عدد قليل من المدنيين هنا.أفادت وزارة الدفاع بأن الهجوم الأخير للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي صدته القوات الروسية في رابوتينو، كان يوم الجمعة. في هذا الهجوم، فقد نظام كييف أكثر من 130 جنديًا، وثلاث مدرعات، بما في ذلك الأمريكية برادلي.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد تظهر المدرعات الأوكرانية المدمرة بعد هجومها الفاشل على رابوتينو... فيديو

08:08 GMT 07.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورعربة مدرعة أوكرانية مدمرة في مقاطعة دونيتسك
عربة مدرعة أوكرانية مدمرة في مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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حصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات جوية تظهر المعدات العسكرية المدمرة التابعة للقوات الأوكرانية بعد عدة محاولات فاشلة للهجوم على رابوتينو على محور زابوروجيه.
تحاول القوات المسلحة الأوكرانية دخول قرية رابوتينو من الاتجاهين الشمالي والشرقي، لكن في كل مرة يوقفها الجيش الروسي في ضواحي القرية.
تُظهر اللقطات عددًا كبيرًا من المركبات المدرعة الأوكرانية المدمرة في الحقول المحيطة والغابات. من أجل التقدم أكثر، تقوم المدفعية الأوكرانية بإطلاق النار باستمرار على رابوتينو. في الوقت الحالي، لا يوجد منزل كامل في القرية، ولكن لا يزال هناك عدد قليل من المدنيين هنا.
أفادت وزارة الدفاع بأن الهجوم الأخير للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي صدته القوات الروسية في رابوتينو، كان يوم الجمعة. في هذا الهجوم، فقد نظام كييف أكثر من 130 جنديًا، وثلاث مدرعات، بما في ذلك الأمريكية برادلي.
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