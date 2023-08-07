https://sputnikarabic.ae/20230807/مشاهد-تظهر-المدرعات-الأوكرانية-المدمرة-بعد-هجومها-الفاشل-على-رابوتينو-فيديو-1079843906.html
مشاهد تظهر المدرعات الأوكرانية المدمرة بعد هجومها الفاشل على رابوتينو... فيديو
مشاهد تظهر المدرعات الأوكرانية المدمرة بعد هجومها الفاشل على رابوتينو... فيديو
حصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات جوية تظهر المعدات العسكرية المدمرة التابعة للقوات الأوكرانية بعد عدة محاولات فاشلة للهجوم على رابوتينو على محور زابوروجيه. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T08:08+0000
2023-08-07T08:08+0000
2023-08-07T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تحاول القوات المسلحة الأوكرانية دخول قرية رابوتينو من الاتجاهين الشمالي والشرقي، لكن في كل مرة يوقفها الجيش الروسي في ضواحي القرية.تُظهر اللقطات عددًا كبيرًا من المركبات المدرعة الأوكرانية المدمرة في الحقول المحيطة والغابات. من أجل التقدم أكثر، تقوم المدفعية الأوكرانية بإطلاق النار باستمرار على رابوتينو. في الوقت الحالي، لا يوجد منزل كامل في القرية، ولكن لا يزال هناك عدد قليل من المدنيين هنا.أفادت وزارة الدفاع بأن الهجوم الأخير للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي صدته القوات الروسية في رابوتينو، كان يوم الجمعة. في هذا الهجوم، فقد نظام كييف أكثر من 130 جنديًا، وثلاث مدرعات، بما في ذلك الأمريكية برادلي.
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد تظهر المدرعات الأوكرانية المدمرة بعد هجومها الفاشل على رابوتينو... فيديو
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حصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات جوية تظهر المعدات العسكرية المدمرة التابعة للقوات الأوكرانية بعد عدة محاولات فاشلة للهجوم على رابوتينو على محور زابوروجيه.
تحاول القوات المسلحة الأوكرانية دخول قرية رابوتينو من الاتجاهين الشمالي والشرقي، لكن في كل مرة يوقفها الجيش الروسي في ضواحي القرية.
تُظهر اللقطات عددًا كبيرًا من المركبات المدرعة الأوكرانية المدمرة في الحقول المحيطة والغابات. من أجل التقدم أكثر، تقوم المدفعية الأوكرانية بإطلاق النار باستمرار على رابوتينو. في الوقت الحالي، لا يوجد منزل كامل في القرية، ولكن لا يزال هناك عدد قليل من المدنيين هنا.
أفادت وزارة الدفاع بأن الهجوم الأخير للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي صدته القوات الروسية في رابوتينو، كان يوم الجمعة. في هذا الهجوم، فقد نظام كييف أكثر من 130 جنديًا، وثلاث مدرعات، بما في ذلك الأمريكية برادلي.