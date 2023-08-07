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https://sputnikarabic.ae/20230807/مصدر-أردوغان-يعتزم-عرض-وساطة-خلال-محادثات-مع-بوتين-لاستئناف-مفاوضات-السلام-بشأن-أوكرانيا-1079841336.html
مصدر: أردوغان يعتزم عرض وساطة خلال محادثات مع بوتين لاستئناف مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا
مصدر: أردوغان يعتزم عرض وساطة خلال محادثات مع بوتين لاستئناف مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا
أكد مصدر في الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يخطط لعرض وساطة جديدة، خلال محادثات مقرر عقدها الشهر الجاري مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T04:44+0000
2023-08-07T04:44+0000
العالم
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وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك: "السيد الرئيس سيعرض وساطته في تسوية النزاع. سيعيد التأكيد على أنه لن يكون هناك رابحون في الحرب ولا خاسرون في عملية السلام".وأضاف "كما تعلمون، أيدت أنقرة مرارا التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، والجلوس على طاولة المفاوضات. نحن نواصل جهودنا. السيد الرئيس اليوم ربما يكون الزعيم العالمي الوحيد الذي يتمتع بثقة حقيقية من جانب قادة روسيا وأوكرانيا، ويمكنه التواصل معهم باستمرار وفعل أي شيء لإحلال السلام في المنطقة".وورد سابقًا في الكرملين، أن بوتين وأردوغان اتفقا على تحديد مكان وتوقيت الاجتماع بالضبط في المستقبل القريب. وتشمل أجندة المحادثات العلاقات الثنائية وأوكرانيا واتفاق الحبوب.
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مصدر: أردوغان يعتزم عرض وساطة خلال محادثات مع بوتين لاستئناف مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا

04:44 GMT 07.08.2023
© AFP 2023الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© AFP 2023
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أكد مصدر في الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يخطط لعرض وساطة جديدة، خلال محادثات مقرر عقدها الشهر الجاري مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لاستئناف محادثات السلام بشأن أوكرانيا ووقف إطلاق النار.
وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك: "السيد الرئيس سيعرض وساطته في تسوية النزاع. سيعيد التأكيد على أنه لن يكون هناك رابحون في الحرب ولا خاسرون في عملية السلام".
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وأضاف "كما تعلمون، أيدت أنقرة مرارا التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، والجلوس على طاولة المفاوضات. نحن نواصل جهودنا. السيد الرئيس اليوم ربما يكون الزعيم العالمي الوحيد الذي يتمتع بثقة حقيقية من جانب قادة روسيا وأوكرانيا، ويمكنه التواصل معهم باستمرار وفعل أي شيء لإحلال السلام في المنطقة".
وورد سابقًا في الكرملين، أن بوتين وأردوغان اتفقا على تحديد مكان وتوقيت الاجتماع بالضبط في المستقبل القريب. وتشمل أجندة المحادثات العلاقات الثنائية وأوكرانيا واتفاق الحبوب.
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