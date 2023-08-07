https://sputnikarabic.ae/20230807/نائب-رئيس-السيادة-السوداني-يكشف-عن-خريطة-طريق-لإنهاء-الحرب-1079841929.html

نائب رئيس "السيادة" السوداني يكشف عن خريطة طريق لإنهاء الحرب

نائب رئيس "السيادة" السوداني يكشف عن خريطة طريق لإنهاء الحرب

كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، عن خريطة طريق مقترحة لإنهاء الحرب المشتعلة في البلاد منذ نحو 4 أشهر. 07.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-07T05:52+0000

2023-08-07T05:52+0000

2023-08-07T05:52+0000

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ونقل موقع "أخبار السودان" أن الخريطة التي كشف عنها عقار تبدأ بالفصل بين القوات المتقاتلة ثم التعجيل بإيصال العون الإنساني وضمان سلامة المواطنين، على أن يتبع ذ لك عملية سياسية "ترتكز على تأسيس الدولة وليس اقتسام السلطة".جاء ذلك في أعقاب لقاء عقار بقيادة مبادرة "نساء ضد الحرب" والذي استمع خلاله لمحتوى المبادرة التي تعبر عن رغبة وعزم معظم نساء السودان في سعيهن لإيقاف هذه الحرب.وأكد المسؤول السوداني توافقه مع أهداف المبادرة واستعداده للعمل مع المسؤولات عنها بشتى السبل لإنهاء الحرب، خاصة وأن المتضرر الأول منها هن النساء.وفي وقت سابق، نفت القوات المسلحة السودانية، سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية وسط دارفور غربي البلاد، وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، في تسجيل صوتي له، أمس الجمعة: "لقد روّج المتمردون (الدعم السريع) كذبة كبيرة بأنهم سيطروا على ولاية وسط دارفور، وهذا غير صحيح".وتابع: "لدينا فرقة مشاة وقواتنا موجودة في زالنجي (عاصمة الولاية)، وفي كل مواقعها وجاهزة للتصدي لأي هجوم والتعامل معه بكل اقتدار".ولفت عبد الله إلى أن "قوات الجيش وجهت ضربات للمتمردين في وسط وجنوب الخرطوم وشرق النيل (شرق) وكانت ضربات ناجحة كبّدت المتمردين خسائر في الأرواح والمعدات".وتتواصل، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية