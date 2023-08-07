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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230807/هامفي-أمريكية-بلا-هوية-نتيجة-لغم-روسي-فيديو--1079858604.html
"هامفي" أمريكية "بلا هوية" نتيجة لغم روسي... فيديو
"هامفي" أمريكية "بلا هوية" نتيجة لغم روسي... فيديو
تداولت المنصات الروسية مشاهد توثق تحطم سيارة "هامفي" المدرعة التي سلمتها الولايات المتحدة الأمريكية للقوات الأوكرانية، بعد سيرها على لغم روسي مضاد للدبابات على... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T15:19+0000
2023-08-07T15:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد المدرعة الأمريكية وقد تحطمت مقدمتها وأجزاء من محركها إلى أشلاء بعد انفجار أسفل أحد عجلاتها الأمامية، الأمر الذي أفقدها هويتها وشكلها.وبحسب الدفاع الروسية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الهجومية الفاشلة على محاور زابوروجيه ودونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسني ليمان.على محور زابوروجيه، صدت الأنشطة الشجاعة لوحدات مجموعة القوات الروسية بغطاء جوي ومدفعي ثلاث هجمات للعدو في منطقتي أوسبينوفكا ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.تم تحييد ما يصل إلى 80 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات عسكرية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي- 30".
https://sputnikarabic.ae/20230807/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-الحالة-التقنية-الرديئة-لسلاح-أمريكي-لدى-كييف-1079854953.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"هامفي" أمريكية "بلا هوية" نتيجة لغم روسي... فيديو

15:19 GMT 07.08.2023
© Sputnikقذيفة روسية تحول "هامفي" أمريكية إلى حطام في دونيتسك
قذيفة روسية تحول هامفي أمريكية إلى حطام في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik
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تداولت المنصات الروسية مشاهد توثق تحطم سيارة "هامفي" المدرعة التي سلمتها الولايات المتحدة الأمريكية للقوات الأوكرانية، بعد سيرها على لغم روسي مضاد للدبابات على اتجاه زابوروجيه.
وتظهر المشاهد المدرعة الأمريكية وقد تحطمت مقدمتها وأجزاء من محركها إلى أشلاء بعد انفجار أسفل أحد عجلاتها الأمامية، الأمر الذي أفقدها هويتها وشكلها.

وبدت المدرعة الأمريكية محطمة على محور زابوروجيه بعد إفشال محاولة هجوم أوكرانية في المنطقة.

وبحسب الدفاع الروسية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الهجومية الفاشلة على محاور زابوروجيه ودونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسني ليمان.
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يكشف عن الحالة التقنية الرديئة لسلاح قدمته واشنطن إلى كييف
13:32 GMT
على محور زابوروجيه، صدت الأنشطة الشجاعة لوحدات مجموعة القوات الروسية بغطاء جوي ومدفعي ثلاث هجمات للعدو في منطقتي أوسبينوفكا ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.
تم تحييد ما يصل إلى 80 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات عسكرية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي- 30".
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:30 GMT
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