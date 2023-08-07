https://sputnikarabic.ae/20230807/وزير-الخارجية-الصيني-مستعدون-للعمل-مع-بريكس-لإنجاح-القمة-المقبلة-1079859734.html
وزير الخارجية الصيني: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإنجاح القمة المقبلة
وزير الخارجية الصيني: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإنجاح القمة المقبلة
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، استعداد بكين للعمل مع روسيا الاتحادية وباقي دول مجموعة "بريكس"... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T16:05+0000
2023-08-07T16:05+0000
2023-08-07T16:05+0000
الصين
مجموعة بريكس
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بكين- سبوتنيك. ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله إن "الآلية التي تتبعها بريكس تواكب متطلبات العصر وتظهر حيوية هائلة، وقد أعربت أكثر من 20 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، وعملية توسعها حتمية وضرورية".وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، دعا قادة 67 دولة من أفريقيا و"الجنوب العالمي"، بالإضافة إلى 20 ممثلاً عن منظمات دولية، إلى اجتماعات في إطار قمة "بريكس"، وحتى الآن أكدت 34 دولة مشاركتها.وصرحت باندور: "وعلى هذا النحو دعا الرئيس، بتأييد عام من قادة بريكس، 67 زعيماً من أفريقيا وجنوب العالم لحضور اتصالات بريكس-أفريقيا وحوارات بريكس+، وفي الوقت الحالي، من بين قادة من جميع القارات ومناطق الجنوب العالمي، تم تلقي تأكيدات من 34 دولة على الأقل".وأكدت الوزيرة في كلمة بُثت على موقع يوتيوب، إلى أنه تمت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الأخرى لحضور الفعاليات، وأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غير مدعو إلى قمة "بريكس".
https://sputnikarabic.ae/20230807/الخارجية-الصينية-لـسبوتنيك-بكين-ستواصل-الحوار-مع-جميع-الأطراف-لحل-الأزمة-في-أوكرانيا--1079848828.html
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الصين, مجموعة بريكس
وزير الخارجية الصيني: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإنجاح القمة المقبلة
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أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، استعداد بكين للعمل مع روسيا الاتحادية وباقي دول مجموعة "بريكس" لضمان نجاح القمة المقبلة التي تعقد في جنوب أفريقيا في وقت لاحق من آب/أغسطس الجاري، وتطوير آليات عمل المجموعة.
بكين- سبوتنيك. ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله إن "الآلية التي تتبعها بريكس تواكب متطلبات العصر وتظهر حيوية هائلة، وقد أعربت أكثر من 20 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، وعملية توسعها حتمية وضرورية".
الصين مستعدة للعمل مع الشركاء في مجموعة بريكس، بما في ذلك روسيا، لدعم جنوب أفريقيا بشكل مشترك في عقد قمة بريكس المقبلة بنجاح، ودعم التطور الديناميكي السليم لآليات عمل بريكس.
وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، دعا قادة 67 دولة من أفريقيا و"الجنوب العالمي"، بالإضافة إلى 20 ممثلاً عن منظمات دولية، إلى اجتماعات في إطار قمة "بريكس"، وحتى الآن أكدت 34 دولة مشاركتها.
وصرحت باندور: "وعلى هذا النحو دعا الرئيس، بتأييد عام من قادة بريكس، 67 زعيماً من أفريقيا وجنوب العالم لحضور اتصالات بريكس-أفريقيا وحوارات بريكس+، وفي الوقت الحالي، من بين قادة من جميع القارات ومناطق الجنوب العالمي، تم تلقي تأكيدات من 34 دولة على الأقل".
وأكدت الوزيرة
في كلمة بُثت على موقع يوتيوب، إلى أنه تمت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الأخرى لحضور الفعاليات، وأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غير مدعو إلى قمة "بريكس".