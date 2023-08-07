https://sputnikarabic.ae/20230807/وزير-الداخلية-اللبناني-الأوضاع-في-مخيم-عين-الحلوة-هادئة-ولا-معطيات-حول-أحداث-أمنية-خطيرة-1079859411.html
وزير الداخلية اللبناني: الأوضاع في مخيم "عين الحلوة" هادئة ولا معطيات حول أحداث أمنية خطيرة
وزير الداخلية اللبناني: الأوضاع في مخيم "عين الحلوة" هادئة ولا معطيات حول أحداث أمنية خطيرة
قال بسام مولوي، وزير الداخلية اللبناني، إن الأوضاع في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين هادئة، مشيرًا إلى أن لا ليس هناك معطيات حول وجود أحداث أمنية خطيرة... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T15:39+0000
2023-08-07T15:39+0000
2023-08-07T15:39+0000
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جاء ذلك في تصريح أدلى به مولوي، اليوم الاثنين، عقب ترأسه لاجتماع مجلس الأمن المركزي، حسبما ذكرت وكالة "المغرب العربي" للأنباء.ولفت وزير الداخلية إلى أن مجلس الأمن المركزي اتفق على أنه يجب وضع حد للانفلات الأمني، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بسمعة الدولة اللبنانية، مشددًا على أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المواطنين العرب في لبنان.وأشار إلى أن تحقيق الأمن يكون ببسط سلطة الدولة وفرض القانون وليس بالتراضي.وقال بسام مولوي إن هناك اتصالات لتسليم المتورطين في أحداث المخيم، التي راح ضحيتها 13 قتيلا و60 جريحا.يذكر أن مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين شهد اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية، الأسبوع الماضي، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20230805/سياسي-فلسطيني-توترات-مخيم-عين-الحلوة-مقصودة-لضرب-استقرار-لبنان-1079822581.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم
وزير الداخلية اللبناني: الأوضاع في مخيم "عين الحلوة" هادئة ولا معطيات حول أحداث أمنية خطيرة
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قال بسام مولوي، وزير الداخلية اللبناني، إن الأوضاع في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين هادئة، مشيرًا إلى أن لا ليس هناك معطيات حول وجود أحداث أمنية خطيرة في المستقبل.
جاء ذلك في تصريح أدلى به مولوي، اليوم الاثنين، عقب ترأسه لاجتماع مجلس الأمن المركزي، حسبما ذكرت وكالة "المغرب العربي" للأنباء.
ولفت وزير الداخلية إلى أن مجلس الأمن المركزي اتفق على أنه يجب وضع حد للانفلات الأمني، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بسمعة الدولة اللبنانية، مشددًا على أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المواطنين العرب
في لبنان.
وأشار إلى أن تحقيق الأمن يكون ببسط سلطة الدولة
وفرض القانون وليس بالتراضي.
وقال بسام مولوي إن هناك اتصالات لتسليم المتورطين في أحداث المخيم، التي راح ضحيتها 13 قتيلا و60 جريحا.
يذكر أن مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين
شهد اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية، الأسبوع الماضي، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.