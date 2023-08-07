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وزير الداخلية اللبناني يطمئن حكومات الدول على رعاياها في لبنان
وزير الداخلية اللبناني يطمئن حكومات الدول على رعاياها في لبنان
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، حرص الحكومة اللبنانية على أمن وحماية مواطنيها، وطمأن الدول الشقيقة بأن تحذير السفارات هو إجراء... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T09:44+0000
2023-08-07T09:45+0000
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بيروت- سبوتنيك. وأوضح مولوي أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تابعت أحداث مخيم عين الحلوة وضمنت عدم انتقالها خارج المخيم، مؤكدا تأمين حدود المخيم ومحيطه لحماية جميع المواطنين.وفي وقت سابق، صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يوم السبت الماضي، بأن الوضع الأمني بشكل عام في البلاد لا يشكل سببا للقلق أو الهلع.جاء ذلك في إطار متابعة ميقاتي للتطورات المتعلقة بالتحذيرات الأمنية التي أصدرتها سفارات المملكة العربية السعودية والكويت وألمانيا لمواطنيها في لبنان.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي حديثه خلال اجتماعه مع وزيري الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، حيث قال ميقاتي إنه بناءً على المعلومات المتاحة والتشاور مع القادة العسكريين والأمنيين، فإن الوضع الأمني بشكل عام لا يشكل سببا للقلق أو الهلع.وأكد المجتمعون أن الجهود السياسية والأمنية المبذولة للتعامل مع أحداث مخيم عين الحلوة قد حققت تقدمًا ملحوظا، ويتم متابعة الأمور بشكل مكثف لضمان الاستقرار العام ومنع أي تهديد للأمن أو استهداف للمواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب.وكلف ميقاتي بو حبيب بالتواصل مع الدول العربية الأخرى لتطمينهم بشأن سلامة مواطنيهم في لبنان، كما طلب من مولوي دعوة اجتماع مجلس الأمن الوطني لبحث التحديات التي قد يواجهها لبنان في ظل هذه الأوضاع الإقليمية المتوترة، واتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على الأمن في جميع المناطق.
https://sputnikarabic.ae/20230805/سياسي-فلسطيني-توترات-مخيم-عين-الحلوة-مقصودة-لضرب-استقرار-لبنان-1079822581.html
https://sputnikarabic.ae/20230804/السفارة-السعودية-في-بيروت-تدعو-رعاياها-لمغادرة-لبنان-على-وجه-السرعة-1079804623.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

وزير الداخلية اللبناني يطمئن حكومات الدول على رعاياها في لبنان

09:44 GMT 07.08.2023 (تم التحديث: 09:45 GMT 07.08.2023)
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، حرص الحكومة اللبنانية على أمن وحماية مواطنيها، وطمأن الدول الشقيقة بأن تحذير السفارات هو إجراء طبيعي لحماية رعاياها.
بيروت- سبوتنيك. وأوضح مولوي أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تابعت أحداث مخيم عين الحلوة وضمنت عدم انتقالها خارج المخيم، مؤكدا تأمين حدود المخيم ومحيطه لحماية جميع المواطنين.
وفي وقت سابق، صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يوم السبت الماضي، بأن الوضع الأمني بشكل عام في البلاد لا يشكل سببا للقلق أو الهلع.
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جاء ذلك في إطار متابعة ميقاتي للتطورات المتعلقة بالتحذيرات الأمنية التي أصدرتها سفارات المملكة العربية السعودية والكويت وألمانيا لمواطنيها في لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي حديثه خلال اجتماعه مع وزيري الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، حيث قال ميقاتي إنه بناءً على المعلومات المتاحة والتشاور مع القادة العسكريين والأمنيين، فإن الوضع الأمني بشكل عام لا يشكل سببا للقلق أو الهلع.
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وأكد المجتمعون أن الجهود السياسية والأمنية المبذولة للتعامل مع أحداث مخيم عين الحلوة قد حققت تقدمًا ملحوظا، ويتم متابعة الأمور بشكل مكثف لضمان الاستقرار العام ومنع أي تهديد للأمن أو استهداف للمواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب.
وكلف ميقاتي بو حبيب بالتواصل مع الدول العربية الأخرى لتطمينهم بشأن سلامة مواطنيهم في لبنان، كما طلب من مولوي دعوة اجتماع مجلس الأمن الوطني لبحث التحديات التي قد يواجهها لبنان في ظل هذه الأوضاع الإقليمية المتوترة، واتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على الأمن في جميع المناطق.
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