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https://sputnikarabic.ae/20230808/أردوغان-حل-مسألة-تصدير-الحبوب-مرهون-بالتزام-الغرب-بتعهداته-1079892238.html
أردوغان: حل مسألة تصدير الحبوب مرهون بالتزام الغرب بتعهداته
أردوغان: حل مسألة تصدير الحبوب مرهون بالتزام الغرب بتعهداته
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة تواصل اتصالاتها لاستئناف "صفقة الحبوب". 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T19:06+0000
2023-08-08T19:06+0000
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وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها في مؤتمر لسفراء تركيا: "نواصل اتصالاتنا بهدف استئناف "صفقة الحبوب" المعلقة منذ 17 يوليو (تموز)، وأن حل مسألة تصدير الحبوب متعلق بالتزام الغرب بتعهداته".وتابع أردوغان: "تزويد الدول الأفريقية بالحبوب هي مسألة حساسة بالنسبة للسيد بوتين، وكذلك بالنسبة لنا. أنا متأكد من أننا سنجد أرضية مشتركة مع بوتين بشأنها (تمديد صفقة الحبوب)".توقفت صفقة الحبوب في 18 يوليو/ تموز الجاري، وأخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لن تفي بوعودها. كما أشار بوتين مرارًا إلى أن الغرب يُصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة هو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية - لم يتحقق أبدًا.
https://sputnikarabic.ae/20230808/-بلينكين-الولايات-المتحدة-عالجت-قضايا-روسيا-في-صفقة-الحبوب-1079865511.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان: حل مسألة تصدير الحبوب مرهون بالتزام الغرب بتعهداته

19:06 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة تواصل اتصالاتها لاستئناف "صفقة الحبوب".
وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها في مؤتمر لسفراء تركيا: "نواصل اتصالاتنا بهدف استئناف "صفقة الحبوب" المعلقة منذ 17 يوليو (تموز)، وأن حل مسألة تصدير الحبوب متعلق بالتزام الغرب بتعهداته".
وتابع أردوغان: "تزويد الدول الأفريقية بالحبوب هي مسألة حساسة بالنسبة للسيد بوتين، وكذلك بالنسبة لنا. أنا متأكد من أننا سنجد أرضية مشتركة مع بوتين بشأنها (تمديد صفقة الحبوب)".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
بلينكين: الولايات المتحدة عالجت قضايا روسيا في صفقة الحبوب
05:38 GMT
توقفت صفقة الحبوب في 18 يوليو/ تموز الجاري، وأخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لن تفي بوعودها. كما أشار بوتين مرارًا إلى أن الغرب يُصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة هو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية - لم يتحقق أبدًا.
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