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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/أطباء-عسكريون-يخرجون-شظية-من-قلب-جندي-روسي-بعملية-ناجحة-على-خط-الجبهة-فيديو-1079875734.html
أطباء عسكريون يخرجون شظية من قلب جندي روسي بعملية ناجحة على خط الجبهة.. فيديو
أطباء عسكريون يخرجون شظية من قلب جندي روسي بعملية ناجحة على خط الجبهة.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية إنقاذ أحد العسكريين الروس بعد إصابة بليغة في القلب في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T12:37+0000
2023-08-08T12:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهر الفيديو الأطباء العسكريين من مجموعة القوات "الغربية" وهم يقومون بتنفيذ عملية إنقاذ قلب أحد الجنود بنجاح في أحد مستشفيات الإجلاء التابعة لمجموعة القوات، حيث كان من الصعب إجلائه.وتمت إزالة شظايا من الذخائر الإبرة من قلب المقاتل.كما أصيب الجندي بجروح بالغة بالصدر وإصابة في الرئة وإصابة في الورك وكسر في العظام.
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أطباء عسكريون يخرجون شظية من قلب جندي روسي بعملية ناجحة على خط الجبهة.. فيديو

12:37 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورعمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية إنقاذ أحد العسكريين الروس بعد إصابة بليغة في القلب في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأظهر الفيديو الأطباء العسكريين من مجموعة القوات "الغربية" وهم يقومون بتنفيذ عملية إنقاذ قلب أحد الجنود بنجاح في أحد مستشفيات الإجلاء التابعة لمجموعة القوات، حيث كان من الصعب إجلائه.
وتمت إزالة شظايا من الذخائر الإبرة من قلب المقاتل.
كما أصيب الجندي بجروح بالغة بالصدر وإصابة في الرئة وإصابة في الورك وكسر في العظام.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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