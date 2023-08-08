https://sputnikarabic.ae/20230808/أطباء-عسكريون-يخرجون-شظية-من-قلب-جندي-روسي-بعملية-ناجحة-على-خط-الجبهة-فيديو-1079875734.html
أطباء عسكريون يخرجون شظية من قلب جندي روسي بعملية ناجحة على خط الجبهة.. فيديو
أطباء عسكريون يخرجون شظية من قلب جندي روسي بعملية ناجحة على خط الجبهة.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية إنقاذ أحد العسكريين الروس بعد إصابة بليغة في القلب في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T12:37+0000
2023-08-08T12:37+0000
2023-08-08T12:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهر الفيديو الأطباء العسكريين من مجموعة القوات "الغربية" وهم يقومون بتنفيذ عملية إنقاذ قلب أحد الجنود بنجاح في أحد مستشفيات الإجلاء التابعة لمجموعة القوات، حيث كان من الصعب إجلائه.وتمت إزالة شظايا من الذخائر الإبرة من قلب المقاتل.كما أصيب الجندي بجروح بالغة بالصدر وإصابة في الرئة وإصابة في الورك وكسر في العظام.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
أطباء عسكريون يخرجون شظية من قلب جندي روسي بعملية ناجحة على خط الجبهة.. فيديو
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية إنقاذ أحد العسكريين الروس بعد إصابة بليغة في القلب في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأظهر الفيديو الأطباء العسكريين من مجموعة القوات "الغربية" وهم يقومون بتنفيذ عملية إنقاذ قلب أحد الجنود بنجاح في أحد مستشفيات الإجلاء التابعة لمجموعة القوات، حيث كان من الصعب إجلائه.
وتمت إزالة شظايا من الذخائر الإبرة من قلب المقاتل.
كما أصيب الجندي بجروح بالغة بالصدر وإصابة في الرئة وإصابة في الورك وكسر في العظام.