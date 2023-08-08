https://sputnikarabic.ae/20230808/إصابة-عشرات-الفلسطينيين-في-مواجهات-مع-القوات-الإسرائيلية-شرق-نابلس-1079864222.html
إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق نابلس
إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق نابلس
أُصيب العشرات من الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، بالرصاص والاختناق بالغاز وذلك خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم عسكر شرق نابلس. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T01:05+0000
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وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 58 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز، بينما أُصيب مواطنين بشظايا الرصاص وثالث جراء السقوط وجرى تقديم الإسعافات الميدانية اللازمة لهم.من جانبه، أفاد مراسل وكالة "وفا"، بأن قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس، باتجاه مخيم عسكر، وذلك لتنفيذ عملية هدم منزل عائلة عبد الفتاح خروشة.وجرى إخلاء العائلة المكونة من 5 أفراد، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.يُشار إلى أن عبد الفتاح خروشة (49 عامًا)، ارتقى برصاص القوات الإسرائيلية خلال العدوان على مخيم جنين في السابع من آذار الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230726/مقتل-فلسطيني-متأثرا-بإصابته-برصاص-القوات-الإسرائيلية-خلال-اقتحام-مدينة-نابلس-1079413305.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق نابلس
01:05 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 01:07 GMT 08.08.2023) تابعنا عبر
أُصيب العشرات من الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، بالرصاص والاختناق بالغاز وذلك خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم عسكر شرق نابلس.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 58 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز، بينما أُصيب مواطنين بشظايا الرصاص وثالث جراء السقوط وجرى تقديم الإسعافات الميدانية اللازمة لهم.
من جانبه، أفاد مراسل وكالة "وفا"، بأن قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس، باتجاه مخيم عسكر، وذلك لتنفيذ عملية هدم منزل عائلة عبد الفتاح خروشة.
وجرى إخلاء العائلة المكونة من 5 أفراد، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.
يُشار إلى أن عبد الفتاح خروشة (49 عامًا)، ارتقى برصاص القوات الإسرائيلية خلال العدوان على مخيم جنين
في السابع من آذار الماضي.