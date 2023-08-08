https://sputnikarabic.ae/20230808/إعلام-أمريكي-مزاعم-زيلينسكي-باستعادة-الأراضي-فارغة-وبلاده-على-وشك-الانهيار-1079869138.html

إعلام أمريكي: مزاعم زيلينسكي "باستعادة" الأراضي "فارغة" وبلاده على وشك الانهيار

إعلام أمريكي: مزاعم زيلينسكي "باستعادة" الأراضي "فارغة" وبلاده على وشك الانهيار

صرح الصحفي الأمريكي غارلاند نيكسون، بأن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن عودة الأراضي ليس لها أساس، حيث أن البلاد على وشك الانهيار التام. 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T09:20+0000

2023-08-08T09:20+0000

2023-08-08T09:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال غارلاند نيكسون على قناته في "يوتيوب": "كلمات زيلينسكي حول عودة دونباس وشبه جزيرة القرم هي عبارات فارغة. هذا لن يحدث أبدا. العالم كله يعرف هذا".وأشار نيكسون إلى أن الطيران والبحرية الروسية من الأفضل في العالم، وبالتالي فإن أوكرانيا، التي ليس لديها مثل هذه القوات، لا توجد لديها أي فرصة في للنجاح.وقال: "لماذا أوكرانيا بحاجة إلى مقاتلات "إف-16"؟ لا شيء سوف يساعدها. الروس أعطوا أوكرانيا كش ملك".وفي وقت سابق، قال نيكسون، إنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، كان محكومًا على نظام كييف بالهزيمة من روسيا.ووفقًا له، دبلوماسيًا واقتصاديًا وسياسيًا، فشل الغرب في تحقيق هدفه بإضعاف روسيا. أما في الجانب العسكري، فإن المقارنة لم تنجح أيضًا مع دول الغرب وأوكرانيا نفسها.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.اقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديواقرأ أيضا: ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهته

https://sputnikarabic.ae/20230808/خبير-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-درع-السماء-الخاص-بزلينسكي-يسبب-انقلابا-عسكريا-في-البلاد-1079867135.html

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