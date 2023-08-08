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إعلام: رؤساء أركان "إيكواس" يتفقون على حشد 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/إعلام-أمريكي-مزاعم-زيلينسكي-باستعادة-الأراضي-فارغة-وبلاده-على-وشك-الانهيار-1079869138.html
إعلام أمريكي: مزاعم زيلينسكي "باستعادة" الأراضي "فارغة" وبلاده على وشك الانهيار
إعلام أمريكي: مزاعم زيلينسكي "باستعادة" الأراضي "فارغة" وبلاده على وشك الانهيار
صرح الصحفي الأمريكي غارلاند نيكسون، بأن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن عودة الأراضي ليس لها أساس، حيث أن البلاد على وشك الانهيار التام. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T09:20+0000
2023-08-08T09:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال غارلاند نيكسون على قناته في "يوتيوب": "كلمات زيلينسكي حول عودة دونباس وشبه جزيرة القرم هي عبارات فارغة. هذا لن يحدث أبدا. العالم كله يعرف هذا".وأشار نيكسون إلى أن الطيران والبحرية الروسية من الأفضل في العالم، وبالتالي فإن أوكرانيا، التي ليس لديها مثل هذه القوات، لا توجد لديها أي فرصة في للنجاح.وقال: "لماذا أوكرانيا بحاجة إلى مقاتلات "إف-16"؟ لا شيء سوف يساعدها. الروس أعطوا أوكرانيا كش ملك".وفي وقت سابق، قال نيكسون، إنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، كان محكومًا على نظام كييف بالهزيمة من روسيا.ووفقًا له، دبلوماسيًا واقتصاديًا وسياسيًا، فشل الغرب في تحقيق هدفه بإضعاف روسيا. أما في الجانب العسكري، فإن المقارنة لم تنجح أيضًا مع دول الغرب وأوكرانيا نفسها.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.اقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديواقرأ أيضا: ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهته
https://sputnikarabic.ae/20230808/خبير-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-درع-السماء-الخاص-بزلينسكي-يسبب-انقلابا-عسكريا-في-البلاد-1079867135.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام أمريكي: مزاعم زيلينسكي "باستعادة" الأراضي "فارغة" وبلاده على وشك الانهيار

09:20 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Игорь Маслов / الانتقال إلى بنك الصورالعثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Игорь Маслов
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صرح الصحفي الأمريكي غارلاند نيكسون، بأن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن عودة الأراضي ليس لها أساس، حيث أن البلاد على وشك الانهيار التام.
وقال غارلاند نيكسون على قناته في "يوتيوب": "كلمات زيلينسكي حول عودة دونباس وشبه جزيرة القرم هي عبارات فارغة. هذا لن يحدث أبدا. العالم كله يعرف هذا".
وأشار نيكسون إلى أن الطيران والبحرية الروسية من الأفضل في العالم، وبالتالي فإن أوكرانيا، التي ليس لديها مثل هذه القوات، لا توجد لديها أي فرصة في للنجاح.
وقال: "لماذا أوكرانيا بحاجة إلى مقاتلات "إف-16"؟ لا شيء سوف يساعدها. الروس أعطوا أوكرانيا كش ملك".
وفي وقت سابق، قال نيكسون، إنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، كان محكومًا على نظام كييف بالهزيمة من روسيا.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير لدى الاستخبارات الأمريكية: "درع السماء" الخاص بزلينسكي يسبب انقلابا عسكريا في البلاد
08:16 GMT
ووفقًا له، دبلوماسيًا واقتصاديًا وسياسيًا، فشل الغرب في تحقيق هدفه بإضعاف روسيا. أما في الجانب العسكري، فإن المقارنة لم تنجح أيضًا مع دول الغرب وأوكرانيا نفسها.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.
وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.
اقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديو
اقرأ أيضا: ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهته
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