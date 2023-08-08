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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/إعلام-الغرب-يتلقى-أنباء-مؤسفة-من-أوكرانيا-1079881336.html
إعلام: الغرب يتلقى أنباء مؤسفة من أوكرانيا
إعلام: الغرب يتلقى أنباء مؤسفة من أوكرانيا
كشفت شبكة أمريكية، نقلا عن شخصيات أمريكية وأوروبية، بأن الغرب بدأ يتلقى بشكل متزايد أنباء مخيبة للآمال حول الهجوم المضاد الأوكراني. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T13:47+0000
2023-08-08T13:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال عضو الكونغرس، مايك كويجلي: "نحصل على تقارير مؤسفة. يتم تذكيرنا باستمرار بالصعوبات التي يواجهونها (القوات الأوكرانية) هذا هو أصعب وقت في هذا الصراع العسكري".وقالت الشبكة: "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة الذي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".وقال أحد المسؤولين الغربيين: "لدى الروس عدة خطوط دفاع. لم تمر القوات الأوكرانية من الخطوط الأولى. إذا استمروا في القتال لبضعة أسابيع أخرى ولم يحققوا أي نتائج، فما هي الضمانات بأنهم سينجحون على الإطلاق، مع الأخذ في الاعتبار أن القوات المسلحة الأوكرانية ستنفذ بحلول ذلك الوقت".وأشارت صحيفة "سي إن إن": "يخشى بعض السياسيين أن تؤدي الإخفاقات في الهجوم المضاد إلى إثارة الاتهامات داخل أوكرانيا وداخل صفوف شركائها الغربيين. كل هذا يمكن أن يؤدي إلى انقسام خطير".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230808/صحيفة-عسكرية-أمريكية-تكشف-عن-مروحية-روسية-دمرت-كل-شيء-1079874692.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: الغرب يتلقى أنباء مؤسفة من أوكرانيا

13:47 GMT 08.08.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Libkos
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كشفت شبكة أمريكية، نقلا عن شخصيات أمريكية وأوروبية، بأن الغرب بدأ يتلقى بشكل متزايد أنباء مخيبة للآمال حول الهجوم المضاد الأوكراني.
وقال عضو الكونغرس، مايك كويجلي: "نحصل على تقارير مؤسفة. يتم تذكيرنا باستمرار بالصعوبات التي يواجهونها (القوات الأوكرانية) هذا هو أصعب وقت في هذا الصراع العسكري".
وقالت الشبكة: "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة الذي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".
وقال أحد المسؤولين الغربيين: "لدى الروس عدة خطوط دفاع. لم تمر القوات الأوكرانية من الخطوط الأولى. إذا استمروا في القتال لبضعة أسابيع أخرى ولم يحققوا أي نتائج، فما هي الضمانات بأنهم سينجحون على الإطلاق، مع الأخذ في الاعتبار أن القوات المسلحة الأوكرانية ستنفذ بحلول ذلك الوقت".
وأشارت صحيفة "سي إن إن": "يخشى بعض السياسيين أن تؤدي الإخفاقات في الهجوم المضاد إلى إثارة الاتهامات داخل أوكرانيا وداخل صفوف شركائها الغربيين. كل هذا يمكن أن يؤدي إلى انقسام خطير".
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة عسكرية أمريكية تكشف عن مروحية روسية "تدمر كل شيء"
12:17 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.
وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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