https://sputnikarabic.ae/20230808/إعلام-رؤساء-أركان-إيكواس-يتفقون-على-حشد-25-ألف-عسكري-للتدخل-المحتمل-في-النيجر---عاجل-1079868439.html
إعلام: رؤساء أركان "إيكواس" يتفقون على حشد 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر - عاجل
إعلام: رؤساء أركان "إيكواس" يتفقون على حشد 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر - عاجل
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن رؤساء أركان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، خططوا لنشر قوة عسكرية قوامها 25 ألف عسكري، للتدخل... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T08:53+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت إذاعة "آر إف آي" الفرنسية إلى أن رؤساء أركان مجموعة "إيكواس"، خططوا لنشر قوة عسكرية قوامها 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر، معظمها سيأتي من نيجيريا.فيما قال مسؤول في الرئاسة النيجيرية للإذاعة، إن "نيجيريا مصرة على أن تكون قائدة للعملية، وستوفر أكثر من نصف القوات التي تنوي التدخل في النيجر إذا لزم الأمر".وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.وأعلنت (إيكواس)، في 30 يوليو الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد.ومطلع أغسطس/ آب الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الذي عقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.ورفض عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر، الخميس الماضي، العقوبات التي فرضتها "إيكواس" ردا على الانقلاب العسكري بالبلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230807/إعلام-المجلس-العسكري-الحاكم-في-النيجر-يغلق-المجال-الجوي-للبلاد-حتى-إشعار-آخر-1079840334.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام: رؤساء أركان "إيكواس" يتفقون على حشد 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر - عاجل
08:53 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 09:03 GMT 08.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن رؤساء أركان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، خططوا لنشر قوة عسكرية قوامها 25 ألف عسكري، للتدخل المحتمل في النيجر، وسيأتي الجزء الأكبر من هذه القوات من نيجيريا.
موسكو - سبوتنيك. وأشارت إذاعة "آر إف آي" الفرنسية إلى أن رؤساء أركان مجموعة "إيكواس"، خططوا لنشر قوة عسكرية قوامها 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر، معظمها سيأتي من نيجيريا.
فيما قال مسؤول في الرئاسة النيجيرية للإذاعة، إن "نيجيريا مصرة على أن تكون قائدة للعملية، وستوفر أكثر من نصف القوات التي تنوي التدخل في النيجر إذا لزم الأمر".
وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
وأعلنت (إيكواس)، في 30 يوليو الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي
لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد.
ومطلع أغسطس/ آب الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الذي عقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
ورفض عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري
في النيجر، الخميس الماضي، العقوبات التي فرضتها "إيكواس" ردا على الانقلاب العسكري بالبلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.