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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/إعلام-يكشف-عن-إجراء-اتخذه-الجيش-الأوكراني-قلب-ميزان-القوى-لصالح-روسيا-1079870950.html
إعلام يكشف عن إجراء اتخذه الجيش الأوكراني "قلب ميزان القوى" لصالح روسيا
إعلام يكشف عن إجراء اتخذه الجيش الأوكراني "قلب ميزان القوى" لصالح روسيا
صرحت قناة هندية، بأن القوات الأوكرانية تخلت عن التكتيكات الأمريكية عند محاولتها تنظيم هجوم مضاد، وقد أظهرت بعض المعدات التي قدمها الغرب عدم فاعليتها، الأمر... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T10:18+0000
2023-08-08T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت القناة: "القوات المسلحة الأوكرانية تخلت عن التكتيكات الأمريكية، حيث تبين، أنها غير فعالة".وأضافت: "كانت أوكرانيا تأمل في أن تكون قادرة على اختراق المواقع الروسية، لكن الهجوم المضاد يتحرك ببطء حيث تصطدم قواتها بخطوط الدفاع الروسية شديدة التحصين".وتابعت: "تبين أن بعض المعدات الغربية التي تم تسليمها غير فعالة، حيث لم تستطع اختراق الألغام الروسية".وأضافت قناة " WION": "الآن تتخلى الوحدات الأوكرانية عن خططها لمهاجمة المواقع الروسية باستخدام مناورات غربية متطورة، وأراد الحلفاء الغربيون أن تستخدم أوكرانيا تكتيكات هجومية أكثر عدوانية".وأشارت القناة إلى أنه نتيجة ذلك، عاد المقاتلون الأوكرانيون، الذين لم يكن أمامهم سوى أسابيع قليلة للتدريب، إلى أساليب مألوفة أكثر. "كل هذا أدى تدريجياً إلى إبطاء الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لأوكرانيا. والآن يتطور الوضع لصالح روسيا".وفي وقت سابق، كتبت صحيفة أمريكية أن الأسابيع الأولى من "الهجوم المضاد" الذي طال انتظاره في أوكرانيا، لم تكن جيدة مع القوات الأوكرانية التي دربتها وسلحتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأمريكية: "قررت قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا العودة إلى التكتيكات السابقة للعمليات العسكرية، لأن الأساليب الغربية للهجوم المضاد لم تبرر نفسها وأظهرت عدم كفاءة كاملة في زابوروجيه وغيرها من الاتجاهات".وأشارت الصحيفة إلى أن "التشكيلات الأوكرانية المدربة في الغرب لم تستطع التغلب على حقول الألغام الروسية والمدفعية الروسية وتعرضت لإطلاق نار مستمر من المدفعية وطيران الجيش الروسي".وتابعت الصحيفة: "وهكذا تبين أن التكتيكات التي أوصى بها المستشارون العسكريون الأمريكيون والأوروبيون غير مجدية في الوضع الحالي، لقد أدت فقط إلى وفيات جماعية للجنود الأوكرانيين. من ناحية أخرى، يتطلب القصف المستمر كمية هائلة من الذخيرة، والدول الغربية تعاني بالفعل من مشاكل معينة مع هذا".بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
https://sputnikarabic.ae/20230808/الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-في-خيرسون--1079870411.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام يكشف عن إجراء اتخذه الجيش الأوكراني "قلب ميزان القوى" لصالح روسيا

10:18 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Алексей Майшев / الانتقال إلى بنك الصوردبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة
دبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Алексей Майшев
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صرحت قناة هندية، بأن القوات الأوكرانية تخلت عن التكتيكات الأمريكية عند محاولتها تنظيم هجوم مضاد، وقد أظهرت بعض المعدات التي قدمها الغرب عدم فاعليتها، الأمر الذي يصب في مصلحة روسيا.
وقالت القناة: "القوات المسلحة الأوكرانية تخلت عن التكتيكات الأمريكية، حيث تبين، أنها غير فعالة".
وأضافت: "كانت أوكرانيا تأمل في أن تكون قادرة على اختراق المواقع الروسية، لكن الهجوم المضاد يتحرك ببطء حيث تصطدم قواتها بخطوط الدفاع الروسية شديدة التحصين".
وتابعت: "تبين أن بعض المعدات الغربية التي تم تسليمها غير فعالة، حيث لم تستطع اختراق الألغام الروسية".
وأضافت قناة " WION": "الآن تتخلى الوحدات الأوكرانية عن خططها لمهاجمة المواقع الروسية باستخدام مناورات غربية متطورة، وأراد الحلفاء الغربيون أن تستخدم أوكرانيا تكتيكات هجومية أكثر عدوانية".
وأشارت القناة إلى أنه نتيجة ذلك، عاد المقاتلون الأوكرانيون، الذين لم يكن أمامهم سوى أسابيع قليلة للتدريب، إلى أساليب مألوفة أكثر. "كل هذا أدى تدريجياً إلى إبطاء الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لأوكرانيا. والآن يتطور الوضع لصالح روسيا".
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط محاولة إنزال أوكرانية في خيرسون
09:50 GMT
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة أمريكية أن الأسابيع الأولى من "الهجوم المضاد" الذي طال انتظاره في أوكرانيا، لم تكن جيدة مع القوات الأوكرانية التي دربتها وسلحتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأمريكية: "قررت قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا العودة إلى التكتيكات السابقة للعمليات العسكرية، لأن الأساليب الغربية للهجوم المضاد لم تبرر نفسها وأظهرت عدم كفاءة كاملة في زابوروجيه وغيرها من الاتجاهات".
وأشارت الصحيفة إلى أن "التشكيلات الأوكرانية المدربة في الغرب لم تستطع التغلب على حقول الألغام الروسية والمدفعية الروسية وتعرضت لإطلاق نار مستمر من المدفعية وطيران الجيش الروسي".
وتابعت الصحيفة: "وهكذا تبين أن التكتيكات التي أوصى بها المستشارون العسكريون الأمريكيون والأوروبيون غير مجدية في الوضع الحالي، لقد أدت فقط إلى وفيات جماعية للجنود الأوكرانيين. من ناحية أخرى، يتطلب القصف المستمر كمية هائلة من الذخيرة، والدول الغربية تعاني بالفعل من مشاكل معينة مع هذا".
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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