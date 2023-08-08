https://sputnikarabic.ae/20230808/ارتفاع-جرائم-القتل-والسرقات-في-أمريكا-مقارنة-بالعام-الماضي-1079887318.html
ارتفاع جرائم القتل والسرقات في أمريكا مقارنة بالعام الماضي
ارتفاع جرائم القتل والسرقات في أمريكا مقارنة بالعام الماضي
كشفت إدارة شرطة واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن معدل الجريمة في العاصمة الأمريكية ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، مع تزايد جرائم القتل والسرقة على وجه التحديد. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T15:39+0000
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وقالت وفقا للإحصاءات الصادرة عنها، إن جرائم القتل ارتفعت بنسبة 28% منذ بداية العام، من 126 في عام 2022 إلى 161 في عام 2023.وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت حالات الاعتداء الجنسي بنسبة 19%، والاعتداء بسلاح خطير بنسبة 4%، بحسب إدارة شرطة واشنطن.وبشكل عام، فقد ارتفعت جرائم العنف في واشنطن بنسبة 37% منذ بداية العام حتى الآن، من 2350 حالة في عام 2022 إلى 3216 حالة حتى الآن في العام الحالي، وفقا للإدارة.كما ارتفعت الجرائم الخاصة بالنزاع على الملكية في العاصمة الأمريكية واشنطن بنسبة 29%، منذ هذا الوقت من العام الماضي، من 13443 حالة إلى 17331.كما تضاعف عدد حالات سرقة السيارات، وارتفع معدل إشعال النيران عمدا في الممتلكات بنسبة 300%، من حادثتين إلى 8 حالات.وأضافت دائرة شرطة العاصمة أن الجريمة مجتمعة في واشنطن ارتفعت بنسبة 30%، من 15793 حالة إلى 20547 حالة.وأوضحت دائرة شرطة واشنطن في تقريرها أن أحدث إحصاءات لها، تستند على تعريفات قانون المخالفات في العاصمة الأمريكية.
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ارتفاع جرائم القتل والسرقات في أمريكا مقارنة بالعام الماضي
15:39 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 15:40 GMT 08.08.2023) تابعنا عبر
كشفت إدارة شرطة واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن معدل الجريمة في العاصمة الأمريكية ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، مع تزايد جرائم القتل والسرقة على وجه التحديد.
وقالت وفقا للإحصاءات
الصادرة عنها، إن جرائم القتل ارتفعت بنسبة 28% منذ بداية العام، من 126 في عام 2022 إلى 161 في عام 2023.
وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت حالات الاعتداء الجنسي بنسبة 19%، والاعتداء بسلاح خطير بنسبة 4%، بحسب إدارة شرطة واشنطن.
وبشكل عام، فقد ارتفعت جرائم العنف في واشنطن بنسبة 37% منذ بداية العام حتى الآن، من 2350 حالة في عام 2022 إلى 3216 حالة حتى الآن في العام الحالي، وفقا للإدارة.
كما ارتفعت الجرائم الخاصة بالنزاع على الملكية في العاصمة الأمريكية واشنطن بنسبة 29%، منذ هذا الوقت من العام الماضي، من 13443 حالة إلى 17331.
كما تضاعف عدد حالات سرقة السيارات، وارتفع معدل إشعال النيران عمدا في الممتلكات بنسبة 300%، من حادثتين إلى 8 حالات.
وأضافت دائرة شرطة العاصمة أن الجريمة مجتمعة في واشنطن ارتفعت بنسبة 30%، من 15793 حالة إلى 20547 حالة.
وأوضحت دائرة شرطة واشنطن في تقريرها أن أحدث إحصاءات لها، تستند على تعريفات قانون المخالفات في العاصمة الأمريكية
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