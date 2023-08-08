https://sputnikarabic.ae/20230808/البنتاغون-بايدن-أعطى-الضوء-الأخضر-لبدء-تدريب-طيارين-أوكرانيين-على-تشغيل-مقاتلات-إف-16--1079894949.html

البنتاغون: بايدن أعطى الضوء الأخضر لبدء تدريب طيارين أوكرانيين على تشغيل مقاتلات "إف-16"

البنتاغون: بايدن أعطى الضوء الأخضر لبدء تدريب طيارين أوكرانيين على تشغيل مقاتلات "إف-16"

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعطى الضوء الأخضر لدفع ودعم جهود مشتركة مع أوروبا لتدريب طيارين أوكرانيين على تشغيل... 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T20:29+0000

2023-08-08T20:29+0000

2023-08-08T20:29+0000

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وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي: "لقد أعطى الرئيس الضوء الأخضر للسماح ببدء التدريب ودعمه للمضي قدمًا، ولكن ليس لدي ما أضيفه في الوقت الحالي بخصوص تدريب طيارين معين".أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 2 أغسطس/ آب الجاري، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ هذا الشهر، ووفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية، سيستغرق البرنامج التدريبي ستة أشهر على الأقل وقد يتم في الدنمارك أو هولندا.وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في 16 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الأوروبية ستحصل على موافقة الولايات المتحدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين المقاتلين على استخدام طائرات "إف - 16" المقاتلة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن ظهور طائرات مقاتلة "إف-16" القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230804/إعلام-تسليم-نظام-كييف-إف-16-لن-يؤخر-من-المصير-المحتوم-بالفشل-1079795285.html

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