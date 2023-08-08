https://sputnikarabic.ae/20230808/التجارة-بين-روسيا-والصين-تنمو-بأكثر-من-الثلث-منذ-بداية-العام-1079865047.html
التجارة بين روسيا والصين تنمو بأكثر من الثلث منذ بداية العام
التجارة بين روسيا والصين تنمو بأكثر من الثلث منذ بداية العام
أعلنت إدارة الجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، أن التجارة بين روسيا والصين في النصف الأول من 2023 قد نمت بنسبة 36.5٪ لتصل إلى 134.104 مليار دولار. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
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وخلال الفترة المبلغ عنها، من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز بلغت واردات الصين من روسيا قيمة 62.545 مليار دولار، بزيادة 73.4٪ مقارنة بنفس الفترة في عام 2022.فيما ازدادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 15.1٪ لتصل إلى 71.559 مليار دولار.وعلى حدا، بلغ حجم التجارة بين البلدين في يوليو/ تموز 19.488 مليار دولار: حيث قامت روسيا بتوريد سلع بقيمة 9.208 مليار دولار إلى الصين، بينما قامت الصين بتوريد سلع بقيمة 10.280 مليار دولار إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230704/بوتين-أكثر-من-80-من-التجارة-بين-روسيا-والصين-تتم-بالروبل-واليوان-1078712140.html
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الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
التجارة بين روسيا والصين تنمو بأكثر من الثلث منذ بداية العام
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أعلنت إدارة الجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، أن التجارة بين روسيا والصين في النصف الأول من 2023 قد نمت بنسبة 36.5٪ لتصل إلى 134.104 مليار دولار.
وخلال الفترة المبلغ عنها، من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز بلغت واردات الصين من روسيا قيمة 62.545 مليار دولار، بزيادة 73.4٪ مقارنة بنفس الفترة في عام 2022.
فيما ازدادت الشحنات من روسيا إلى الصين
بنسبة 15.1٪ لتصل إلى 71.559 مليار دولار.
وعلى حدا، بلغ حجم التجارة بين البلدين في يوليو/ تموز 19.488 مليار دولار: حيث قامت روسيا بتوريد سلع بقيمة 9.208 مليار دولار إلى الصين، بينما قامت الصين بتوريد سلع بقيمة 10.280 مليار دولار إلى روسيا.