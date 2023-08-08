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الجزائر... تمويل 18 مشروع بحثي في مجال تحلية مياه البحر
الجزائر... تمويل 18 مشروع بحثي في مجال تحلية مياه البحر
أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن قبول تمويل ودعم 18 مشروعا بحثيا مختصا في تحلية مياه البحر، وذلك تجسيدا لسياسة رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، لضمان الأمن... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T12:28+0000
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وتتنوع المشاريع المختارة، التي تمولها الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، حول مواضيع متعددة في مجال تحلية مياه البحر، منها عمليات التحليل والمعالجة المرتبطة بمياه البحر، واستخدامات الطاقة المتجددة، ودراسة الأغشية المستخدمة في تقنية التناضح العكسي، وتقييم تأثير مياه الصرف الصحي الناتجة عن محطات تحلية مياه البحر على البيئة البحرية للسواحل الجزائرية، ، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.وسيتعاون حاملو المشاريع الـ18 مع عدة متعاملين اقتصاديين في هذا المجال، من بينها شركة "سيال"، ومحطات تحلية مياه البحر، والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، و"ENGCB" فرع سوناطراك، والمؤسسة الوطنية للمنتوجات الكهروكيميائية، والوكالة الوطنية لتحلية المياه، والوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، وشركة "كوسيدار"، والشركة الجزائرية للطاقة، بالإضافة إلى عدة شركات أخرى.
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الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي

الجزائر... تمويل 18 مشروع بحثي في مجال تحلية مياه البحر

12:28 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Iosif Budnevich / الانتقال إلى بنك الصوروحدة لتحلية المياه المالحة
وحدة لتحلية المياه المالحة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
وحدة لتحلية المياه المالحة
© Sputnik . Iosif Budnevich
/
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أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن قبول تمويل ودعم 18 مشروعا بحثيا مختصا في تحلية مياه البحر، وذلك تجسيدا لسياسة رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، لضمان الأمن المائي، الذي تطاله تأثيرات التغير المناخي".
وتتنوع المشاريع المختارة، التي تمولها الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، حول مواضيع متعددة في مجال تحلية مياه البحر، منها عمليات التحليل والمعالجة المرتبطة بمياه البحر، واستخدامات الطاقة المتجددة، ودراسة الأغشية المستخدمة في تقنية التناضح العكسي، وتقييم تأثير مياه الصرف الصحي الناتجة عن محطات تحلية مياه البحر على البيئة البحرية للسواحل الجزائرية، ، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
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وسيتعاون حاملو المشاريع الـ18 مع عدة متعاملين اقتصاديين في هذا المجال، من بينها شركة "سيال"، ومحطات تحلية مياه البحر، والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، و"ENGCB" فرع سوناطراك، والمؤسسة الوطنية للمنتوجات الكهروكيميائية، والوكالة الوطنية لتحلية المياه، والوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، وشركة "كوسيدار"، والشركة الجزائرية للطاقة، بالإضافة إلى عدة شركات أخرى.
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