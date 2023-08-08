https://sputnikarabic.ae/20230808/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-خلية-فلسطينية-بتهمة-التخطيط-لعملية-إرهابية-1079884838.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال "خلية" فلسطينية بتهمة التخطيط لعملية "إرهابية"
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال "خلية" فلسطينية بتهمة التخطيط لعملية "إرهابية"
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" اعتقل خلية فلسطينية اعتزمت تنفيذ عمليات "إرهابية". 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T15:08+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع جهاز الشاباك اعتقلا "خلية" فسطينية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تنشط في مدينتي جنين ونابلس في الضفة الغربية، خططت لتنفيذ عمليات.وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر قضية "الخلية" الفلسطينية رغم اعتقالهم خلال الأشهر القليلة الماضية، على خلفية تخطيطهم لهجمات بتوجيه من شخص يدعى، علام الكعبي، تم ترحيله إلى قطاع غزة، وهو القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسير محرر في صفقة الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، التي تم توقيعها في العام 20211، ويتواجد حاليا في لبنان.وأكدت بيان الجيش الإسرائيلي أن علام الكعبي جند نشطاء - بعضهم من أقربائه - من مدن الضفة الغربية لتنفيذ هجمات ضد مواطنين إسرائيليين، مشيرا إلى اعتقال كل من مراد الكعبي من مدينة نابلس، وخالد أبو الهيجا من مدينة جنين.وبعد التحقيق مع (مراد الكعبي وخالد أبو الهيجا) تبين أنهما خططا لتنفيذ عمليات إطلاق نار، حيث تمت مصادرة قطعتي سلاح من طراز M16 كانتا بحوزة النشطاء.ولفتت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إلى أنه تم تقديم لوائح اتهام بحق الفلسطينيين الاثنين (الكعبي وأبو الهيجا) أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية في الضفة.
https://sputnikarabic.ae/20220410/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-خلية-فلسطينية-كانت-تخطط-لعملية-إطلاق-نار-1061032609.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال "خلية" فلسطينية بتهمة التخطيط لعملية "إرهابية"
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" اعتقل خلية فلسطينية اعتزمت تنفيذ عمليات "إرهابية".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع جهاز الشاباك اعتقلا "خلية" فسطينية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تنشط في مدينتي جنين ونابلس في الضفة الغربية، خططت لتنفيذ عمليات.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي
سمح بنشر قضية "الخلية" الفلسطينية رغم اعتقالهم خلال الأشهر القليلة الماضية، على خلفية تخطيطهم لهجمات بتوجيه من شخص يدعى، علام الكعبي، تم ترحيله إلى قطاع غزة، وهو القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسير محرر في صفقة الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، التي تم توقيعها في العام 20211، ويتواجد حاليا في لبنان.
وأكدت بيان الجيش الإسرائيلي أن علام الكعبي جند نشطاء - بعضهم من أقربائه - من مدن الضفة الغربية لتنفيذ هجمات ضد مواطنين إسرائيليين، مشيرا إلى اعتقال كل من مراد الكعبي من مدينة نابلس
، وخالد أبو الهيجا من مدينة جنين.
وبعد التحقيق مع (مراد الكعبي وخالد أبو الهيجا) تبين أنهما خططا لتنفيذ عمليات إطلاق نار، حيث تمت مصادرة قطعتي سلاح من طراز M16 كانتا بحوزة النشطاء.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إلى أنه تم تقديم لوائح اتهام بحق الفلسطينيين الاثنين (الكعبي وأبو الهيجا) أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية في الضفة.