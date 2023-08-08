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https://sputnikarabic.ae/20230808/الجيش-الجزائري-مستعدون-لمواجهة-أي-خطر-يمس-البلاد-مهما-كان-نوعه-1079875618.html
الجيش الجزائري: مستعدون لمواجهة أي خطر يمس البلاد مهما كان نوعه
الجيش الجزائري: مستعدون لمواجهة أي خطر يمس البلاد مهما كان نوعه
أكد الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، استعداده لمواجهة أي خطر يمس البلاد مهما كان نوعه وحجمه. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T12:39+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال تفقده الناحية العسكرية الأولى بولاية البليدة غرب العاصمة الجزائر، وفق صحيفة "النهار" المحلية.وشدد شنقريحة على أن "تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف مكونات القوات المسلحة، يشكل أحد الركائز الأساسية التي يبنى عليها استراتيجية لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر".وقال: إن "الجيش الوطني سيبقى دائما وأبدا على استعداد لمواجهة أي خطر، قد يمس بأمن وسلامة الجزائر مهما كان نوعه وحجمه حفاظا على وديعة الشهداء وضمانا لمستقبل الأجيال القادمة".وخلال السنوات الأخيرة الماضية، اتخذت الجزائر خطوات عديدة لتطوير جيشها، وضمان جاهزيته لحماية الأمن والاستقرار في البلاد.يذكر أن الجيش الجزائري يصنف في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 جيشًا في العالم، وفقا لإحصاءات "غلوبال فاير بور" لعام 2023، التي تشير إلى أنه يحتل المرتبة رقم 25 بين أكثر جيوش العالم إنفاقا بميزانية دفاع تقدر بنحو 9.9 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-الجزائري-يجري-تمرينا-عسكريا-بالذخيرة-الحية-1076879920.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجزائر
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجزائر

الجيش الجزائري: مستعدون لمواجهة أي خطر يمس البلاد مهما كان نوعه

12:39 GMT 08.08.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTقائد أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة
قائد أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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أكد الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، استعداده لمواجهة أي خطر يمس البلاد مهما كان نوعه وحجمه.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال تفقده الناحية العسكرية الأولى بولاية البليدة غرب العاصمة الجزائر، وفق صحيفة "النهار" المحلية.
وشدد شنقريحة على أن "تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف مكونات القوات المسلحة، يشكل أحد الركائز الأساسية التي يبنى عليها استراتيجية لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر".
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وقال: إن "الجيش الوطني سيبقى دائما وأبدا على استعداد لمواجهة أي خطر، قد يمس بأمن وسلامة الجزائر مهما كان نوعه وحجمه حفاظا على وديعة الشهداء وضمانا لمستقبل الأجيال القادمة".
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، اتخذت الجزائر خطوات عديدة لتطوير جيشها، وضمان جاهزيته لحماية الأمن والاستقرار في البلاد.
يذكر أن الجيش الجزائري يصنف في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 جيشًا في العالم، وفقا لإحصاءات "غلوبال فاير بور" لعام 2023، التي تشير إلى أنه يحتل المرتبة رقم 25 بين أكثر جيوش العالم إنفاقا بميزانية دفاع تقدر بنحو 9.9 مليار دولار.
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