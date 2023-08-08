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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-في-خيرسون--1079870411.html
الجيش الروسي يحبط محاولة إنزال أوكرانية في خيرسون
الجيش الروسي يحبط محاولة إنزال أوكرانية في خيرسون
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة إنزال (إبرار) " قوات أوكرانية في منطقة بلدة "كازاتشي لاغيري" وأنه لا وجود... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T09:50+0000
2023-08-08T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سالدو للصحفيين: "حاولت مجموعات أوكرانية مسلحة في الليل تنفيذ عملية إنزال لقوات خاصة، باستخدام زورقين، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة "كازاتشي لاغيري".وأضاف سالدو بالقول: إنه "تم إحباط محاولة الإنزال، ولا وجود لمسلحي العدو في المنطقة، والضفة اليسرى تحت حماية محصنة من القوات الروسية، و كل من يحاول النزول سيتم القضاء عليه".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230808/إعلام-أمريكي-مزاعم-زيلينسكي-باستعادة-الأراضي-فارغة-وبلاده-على-وشك-الانهيار-1079869138.html
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روسيا

الجيش الروسي يحبط محاولة إنزال أوكرانية في خيرسون

09:50 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 "تيوليبان" (توليب) في اتجاه محور خيرسون.
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة إنزال (إبرار) " قوات أوكرانية في منطقة بلدة "كازاتشي لاغيري" وأنه لا وجود لمسلحي العدو في المنطقة.
وقال سالدو للصحفيين: "حاولت مجموعات أوكرانية مسلحة في الليل تنفيذ عملية إنزال لقوات خاصة، باستخدام زورقين، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة "كازاتشي لاغيري".
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي: مزاعم زيلينسكي "باستعادة" الأراضي "فارغة" وبلاده على وشك الانهيار
09:20 GMT
وأضاف سالدو بالقول: إنه "تم إحباط محاولة الإنزال، ولا وجود لمسلحي العدو في المنطقة، والضفة اليسرى تحت حماية محصنة من القوات الروسية، و كل من يحاول النزول سيتم القضاء عليه".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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