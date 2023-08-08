https://sputnikarabic.ae/20230808/الجيش-الروسي-يدمر-ثلاثة-مستودعات-ذخيرة-تابع-للقوات--الأوكرانية_-عاجل-1079872347.html
الجيش الروسي يدمر ثلاثة مستودعات ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية_ عاجل
الجيش الروسي يدمر ثلاثة مستودعات ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية_ عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي دمر 3مستودعات ذخيرة لألوية الجيش الأوكراني. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T10:58+0000
2023-08-08T10:58+0000
2023-08-08T11:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة للمدفعية 44 و 43 و 66 من الألوية الميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة زابوروجيه ومنطفتي تشيرنيشينا ونيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يدمر ثلاثة مستودعات ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية_ عاجل
10:58 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 11:02 GMT 08.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي دمر 3مستودعات ذخيرة لألوية الجيش الأوكراني.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة للمدفعية 44 و 43 و 66 من الألوية الميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة زابوروجيه ومنطفتي تشيرنيشينا ونيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف".