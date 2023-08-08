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القوات الروسية تنفذ هجوما واسعا على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/الجيش-الروسي-يدمر-ثلاثة-مستودعات-ذخيرة-تابع-للقوات--الأوكرانية_-عاجل-1079872347.html
الجيش الروسي يدمر ثلاثة مستودعات ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية_ عاجل
الجيش الروسي يدمر ثلاثة مستودعات ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية_ عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي دمر 3مستودعات ذخيرة لألوية الجيش الأوكراني. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T10:58+0000
2023-08-08T11:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة للمدفعية 44 و 43 و 66 من الألوية الميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة زابوروجيه ومنطفتي تشيرنيشينا ونيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف".
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روسيا
روسيا

الجيش الروسي يدمر ثلاثة مستودعات ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية_ عاجل

10:58 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 11:02 GMT 08.08.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي دمر 3مستودعات ذخيرة لألوية الجيش الأوكراني.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة للمدفعية 44 و 43 و 66 من الألوية الميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة زابوروجيه ومنطفتي تشيرنيشينا ونيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف".
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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