https://sputnikarabic.ae/20230808/الجيش-الروسي-يستولي-على-مدرعة-ماستيف-بريطانية-بحالة-جيدة-فيديو--1079877297.html
الجيش الروسي يستولي على مدرعة "ماستيف" بريطانية بحالة جيدة... فيديو
الجيش الروسي يستولي على مدرعة "ماستيف" بريطانية بحالة جيدة... فيديو
أفادت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري، أن الجيش الروسي استولى على مدرعة "ماستيف" بريطانية بحالة جيدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T13:34+0000
2023-08-08T13:34+0000
2023-08-08T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو مقاتلين روس أثناء استيلائهم على العربة من طراز "ماستيف" بريطانية الصنع، تركتها القوات الأوكرانية خلال إحدى الهجمات الفاشلة.وأشارت صحيفة "روسكي أروجي" إلى أن مدرعات "ماستيف" البريطانية، تم تسليمها، في العام الماضي، إلى القوات المسلحة الأوكرانية.ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الروسي استولى، في الأسابيع الأخيرة، على عشرات المعدات الأخرى من المركبات المدرعة المختلفة، التي سلمتها الدول الغربية إلى كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يستولي على مدرعة "ماستيف" بريطانية بحالة جيدة... فيديو
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أفادت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري، أن الجيش الروسي استولى على مدرعة "ماستيف" بريطانية بحالة جيدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ويظهر في الفيديو مقاتلين روس أثناء استيلائهم على العربة من طراز "ماستيف" بريطانية الصنع، تركتها القوات الأوكرانية خلال إحدى الهجمات الفاشلة.
وأشارت صحيفة "روسكي أروجي"
إلى أن مدرعات "ماستيف" البريطانية، تم تسليمها، في العام الماضي، إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الروسي استولى، في الأسابيع الأخيرة، على عشرات المعدات الأخرى من المركبات المدرعة المختلفة، التي سلمتها الدول الغربية إلى كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.