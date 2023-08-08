https://sputnikarabic.ae/20230808/الخزانة-الأمريكية-تمدد-التنازل-عن-العقوبات-للسماح-بدخول-المساعدات-الإنسانية-إلى-سوريا-1079891837.html
الخزانة الأمريكية تمدد التنازل عن العقوبات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا
الخزانة الأمريكية تمدد التنازل عن العقوبات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا
صرّح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تمدد التنازل عن عقوباتها على سوريا لضمان تدفق المساعدات الإنسانية. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T18:39+0000
2023-08-08T18:39+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "تظل وزارة الخزانة الأمريكية ملتزمة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، وتحقيقا لهذه الغاية، يواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السماح بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري من قبل المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".وقي وقت سابق من اليوم، مددت سوريا، لمدة 3 أشهر، تصريحا منحته للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، باستخدام معبري باب السلامة والراعي في ريف حلب شمالي البلاد، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص سوريا على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين كافة، ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230808/سوريا-تمدد-الإذن-للأمم-المتحدة-باستخدام-معبري-باب-السلامة-والراعي-لإيصال-مساعدات-إنسانية-1079889229.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم
الخزانة الأمريكية تمدد التنازل عن العقوبات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا
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صرّح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تمدد التنازل عن عقوباتها على سوريا لضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "تظل وزارة الخزانة الأمريكية ملتزمة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، وتحقيقا لهذه الغاية، يواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السماح بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري من قبل المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
وقي وقت سابق من اليوم، مددت سوريا، لمدة 3 أشهر، تصريحا منحته للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، باستخدام معبري باب السلامة والراعي في ريف حلب شمالي البلاد، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.
وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص سوريا على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين كافة، ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية.