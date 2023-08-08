https://sputnikarabic.ae/20230808/الدفاع-الروسية-صد-هجمات-على-محور-دونيتسك-ومقتل-عشرات-الجنود-الأوكرانيين-على-محور-خيرسون-1079873386.html
الدفاع الروسية: صد هجمات على محور دونيتسك ومقتل عشرات الجنود الأوكرانيين على محور خيرسون
الدفاع الروسية: صد هجمات على محور دونيتسك ومقتل عشرات الجنود الأوكرانيين على محور خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل حوالي 50 عسكريا أوكرانيا، وتدمير معدات عسكرية للقوات الأوكرانية على محور خيرسون، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T11:36+0000
2023-08-08T11:36+0000
2023-08-08T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074503074_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c9c85beaa7a1168e9c37a50373ea66d5.jpg
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية: "أسفرت الضربات على محور خيرسون خلال اليوم الماضي عن مقتل نحو 50 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير مركبتين وثلاث مدافع هاوتزر "دي-20"".وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، ما أسفر عن مقتل نحو 125 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية: "على محور جنوب دونيتسك، أسفرت الضربات الجوية ونيران المدفعية لتجمع قوات "الشرق" الروسية عن صد 3 هجمات لمجموعات الاقتحام من اللواء الميكانيكي 72 واللواء البحري 37 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات نيكولسكوي وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف التقرير أن "خسائر العدو تقدر بنحو 125 عسكريا أوكرانيا، و 8 عربات قتالية مدرعة، ومدفعين من طراز "دي-30".
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-تنفذ-هجوما-واسعا-على-محور-كوبيانسك-في-مقاطعة-خاركوف--1079872256.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074503074_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1acbe5fad4472b7dc8190d631307a7ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: صد هجمات على محور دونيتسك ومقتل عشرات الجنود الأوكرانيين على محور خيرسون
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل حوالي 50 عسكريا أوكرانيا، وتدمير معدات عسكرية للقوات الأوكرانية على محور خيرسون، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية: "أسفرت الضربات على محور خيرسون خلال اليوم الماضي عن مقتل نحو 50 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير مركبتين وثلاث مدافع هاوتزر "دي-20"".
وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، ما أسفر عن مقتل نحو 125 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية: "على محور جنوب دونيتسك، أسفرت الضربات الجوية ونيران المدفعية لتجمع قوات "الشرق" الروسية عن صد 3 هجمات لمجموعات الاقتحام من اللواء الميكانيكي 72 واللواء البحري 37 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات نيكولسكوي وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف التقرير أن "خسائر العدو تقدر بنحو 125 عسكريا أوكرانيا، و 8 عربات قتالية مدرعة، ومدفعين من طراز "دي-30".