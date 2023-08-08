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القوات الروسية توجه ضربة إلى مركز القيادة الأوكراني المتقدم "خورتيسا"
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/الدفاع-الروسية-صد-هجمات-على-محور-دونيتسك-ومقتل-عشرات-الجنود-الأوكرانيين-على-محور-خيرسون-1079873386.html
الدفاع الروسية: صد هجمات على محور دونيتسك ومقتل عشرات الجنود الأوكرانيين على محور خيرسون
الدفاع الروسية: صد هجمات على محور دونيتسك ومقتل عشرات الجنود الأوكرانيين على محور خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل حوالي 50 عسكريا أوكرانيا، وتدمير معدات عسكرية للقوات الأوكرانية على محور خيرسون، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T11:36+0000
2023-08-08T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية: "أسفرت الضربات على محور خيرسون خلال اليوم الماضي عن مقتل نحو 50 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير مركبتين وثلاث مدافع هاوتزر "دي-20"".وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، ما أسفر عن مقتل نحو 125 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية: "على محور جنوب دونيتسك، أسفرت الضربات الجوية ونيران المدفعية لتجمع قوات "الشرق" الروسية عن صد 3 هجمات لمجموعات الاقتحام من اللواء الميكانيكي 72 واللواء البحري 37 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات نيكولسكوي وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف التقرير أن "خسائر العدو تقدر بنحو 125 عسكريا أوكرانيا، و 8 عربات قتالية مدرعة، ومدفعين من طراز "دي-30".
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-تنفذ-هجوما-واسعا-على-محور-كوبيانسك-في-مقاطعة-خاركوف--1079872256.html
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روسيا

الدفاع الروسية: صد هجمات على محور دونيتسك ومقتل عشرات الجنود الأوكرانيين على محور خيرسون

11:36 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل حوالي 50 عسكريا أوكرانيا، وتدمير معدات عسكرية للقوات الأوكرانية على محور خيرسون، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية: "أسفرت الضربات على محور خيرسون خلال اليوم الماضي عن مقتل نحو 50 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير مركبتين وثلاث مدافع هاوتزر "دي-20"".
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ هجوما واسعا على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف
10:59 GMT
وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، ما أسفر عن مقتل نحو 125 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية: "على محور جنوب دونيتسك، أسفرت الضربات الجوية ونيران المدفعية لتجمع قوات "الشرق" الروسية عن صد 3 هجمات لمجموعات الاقتحام من اللواء الميكانيكي 72 واللواء البحري 37 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات نيكولسكوي وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف التقرير أن "خسائر العدو تقدر بنحو 125 عسكريا أوكرانيا، و 8 عربات قتالية مدرعة، ومدفعين من طراز "دي-30".
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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