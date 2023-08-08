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السعودية: المملكة تواصل مساندة جهود "أوبك+" الاحترازية لدعم استقرار أسواق النفط

السعودية: المملكة تواصل مساندة جهود "أوبك+" الاحترازية لدعم استقرار أسواق النفط

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على مواصلتها مساندة جهود "أوبك+" الاحترازية، لدعم استقرار أسواق البترول، بما في ذلك تمديد الخفض الطوعي البالغ... 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T13:33+0000

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جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي عقدت في قصر السلام في جدة، وترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وأعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الخميس الماضي، أنها سوف تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا، ليشمل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض.ووفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، قوله: "المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا".وتابع البيان، موضحًا أن "التمديد سيستمر لشهر أخر ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض، وبذلك يكون إنتاج المملكة، في شهر أيلول/ سبتمبر 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا".وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في نيسان/ أبريل 2023، والممتد حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن "المملكة ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي حتى نهاية 2024".

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