https://sputnikarabic.ae/20230808/السفير-الروسي-في-واشنطن-المحادثات-حول-أوكرانيا-في-السعودية-لم-تحقق-أي-نجاح-1079864424.html
السفير الروسي في واشنطن: المحادثات حول أوكرانيا في السعودية لم تحقق أي نجاح
السفير الروسي في واشنطن: المحادثات حول أوكرانيا في السعودية لم تحقق أي نجاح
قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات بشأن أوكرانيا في المملكة العربية السعودية لم تؤدي إلى أي نتيجة، لأن روسيا لا تشارك... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T01:50+0000
2023-08-08T01:50+0000
2023-08-08T01:50+0000
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وقال أنطونوف في بيان: "شهدنا محاولة فاشلة أخرى من إدارة الولايات المتحدة لتصوير ما يرغبون فيه على أنه واقعي. لم يُحققوا أي نجاح دبلوماسي في جدة".وأضاف البيان أن "واشنطن حاولت أن تظهر صورة جميلة لدعم الولايات المتحدة من قبل دول 'الجنوب العالمي' في جهودها لعزل روسيا".وتابع السفير الروسي: "الهدف هو جلب البلدان التي لا تدعم 'النظام القائم" إلى جانبهم. لذلك كانت النتيجة المتوقعة للاجتماع هي عدم وجود موقف موحد حول كيفية التقدم في تسوية الأزمة في أوكرانيا"، مؤكدا: "لم يكن هناك أي دعم لما يعرف بـ 'صيغة السلام' الأوكرانية".وأشار أنطونوف إلى أنه:وأضاف أن الولايات المتحدة تظهر نهجًا غير منطقيًا، حيث يستبعدون روسيا من المفاوضات في بعض الأحيان ويتهمون موسكو بعدم الرغبة في المشاركة فيها، وفي الوقت نفسه يقومون بدور الوساطة ويُرسلون الدبابات إلى كييف".واستضافت السعودية، يوم السبت الموافق 5 أغسطس/ آب الجاري، اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني، وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية، في مدينة جدة.
https://sputnikarabic.ae/20230731/الكرملين-يعلق-على-مبادرة-السعودية-بشأن-أوكرانيا--1079600052.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
السفير الروسي في واشنطن: المحادثات حول أوكرانيا في السعودية لم تحقق أي نجاح
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قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات بشأن أوكرانيا في المملكة العربية السعودية لم تؤدي إلى أي نتيجة، لأن روسيا لا تشارك فيها، ولم تحقق أي نجاح.
وقال أنطونوف في بيان: "شهدنا محاولة فاشلة أخرى من إدارة الولايات المتحدة لتصوير ما يرغبون فيه على أنه واقعي. لم يُحققوا أي نجاح دبلوماسي في جدة".
وأضاف البيان أن "واشنطن حاولت أن تظهر صورة جميلة لدعم الولايات المتحدة من قبل دول 'الجنوب العالمي' في جهودها لعزل روسيا".
وتابع السفير الروسي: "الهدف هو جلب البلدان التي لا تدعم 'النظام القائم" إلى جانبهم. لذلك كانت النتيجة المتوقعة للاجتماع هي عدم وجود موقف موحد حول كيفية التقدم في تسوية الأزمة في أوكرانيا"، مؤكدا: "لم يكن هناك أي دعم لما يعرف بـ 'صيغة السلام' الأوكرانية".
يجب أن نفهم كيف يمكن مناقشة مسائل تتعلق بأمان روسيا من دون مراعاة مصالحنا الوطنية. أليس واضحا لأحد حتى الآن أنه في مثل هذا الوضع لا يمكن تحقيق نتيجة ملموسة؟.
وأضاف أن الولايات المتحدة تظهر نهجًا غير منطقيًا، حيث يستبعدون روسيا من المفاوضات في بعض الأحيان ويتهمون موسكو بعدم الرغبة في المشاركة فيها، وفي الوقت نفسه يقومون بدور الوساطة ويُرسلون الدبابات إلى كييف".
واستضافت السعودية، يوم السبت الموافق 5 أغسطس/ آب الجاري، اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني
، وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية، في مدينة جدة.