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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/السفير-الروسي-في-واشنطن-المحادثات-حول-أوكرانيا-في-السعودية-لم-تحقق-أي-نجاح-1079864424.html
السفير الروسي في واشنطن: المحادثات حول أوكرانيا في السعودية لم تحقق أي نجاح
السفير الروسي في واشنطن: المحادثات حول أوكرانيا في السعودية لم تحقق أي نجاح
قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات بشأن أوكرانيا في المملكة العربية السعودية لم تؤدي إلى أي نتيجة، لأن روسيا لا تشارك... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T01:50+0000
2023-08-08T01:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أنطونوف في بيان: "شهدنا محاولة فاشلة أخرى من إدارة الولايات المتحدة لتصوير ما يرغبون فيه على أنه واقعي. لم يُحققوا أي نجاح دبلوماسي في جدة".وأضاف البيان أن "واشنطن حاولت أن تظهر صورة جميلة لدعم الولايات المتحدة من قبل دول 'الجنوب العالمي' في جهودها لعزل روسيا".وتابع السفير الروسي: "الهدف هو جلب البلدان التي لا تدعم 'النظام القائم" إلى جانبهم. لذلك كانت النتيجة المتوقعة للاجتماع هي عدم وجود موقف موحد حول كيفية التقدم في تسوية الأزمة في أوكرانيا"، مؤكدا: "لم يكن هناك أي دعم لما يعرف بـ 'صيغة السلام' الأوكرانية".وأشار أنطونوف إلى أنه:وأضاف أن الولايات المتحدة تظهر نهجًا غير منطقيًا، حيث يستبعدون روسيا من المفاوضات في بعض الأحيان ويتهمون موسكو بعدم الرغبة في المشاركة فيها، وفي الوقت نفسه يقومون بدور الوساطة ويُرسلون الدبابات إلى كييف".واستضافت السعودية، يوم السبت الموافق 5 أغسطس/ آب الجاري، اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني، وممثلي ‏عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية، في مدينة جدة.‏
https://sputnikarabic.ae/20230731/الكرملين-يعلق-على-مبادرة-السعودية-بشأن-أوكرانيا--1079600052.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

السفير الروسي في واشنطن: المحادثات حول أوكرانيا في السعودية لم تحقق أي نجاح

01:50 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Vladimir Pesna / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Vladimir Pesna
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قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات بشأن أوكرانيا في المملكة العربية السعودية لم تؤدي إلى أي نتيجة، لأن روسيا لا تشارك فيها، ولم تحقق أي نجاح.
وقال أنطونوف في بيان: "شهدنا محاولة فاشلة أخرى من إدارة الولايات المتحدة لتصوير ما يرغبون فيه على أنه واقعي. لم يُحققوا أي نجاح دبلوماسي في جدة".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
الكرملين يعلق على مبادرة السعودية بشأن أوكرانيا
31 يوليو, 09:55 GMT
وأضاف البيان أن "واشنطن حاولت أن تظهر صورة جميلة لدعم الولايات المتحدة من قبل دول 'الجنوب العالمي' في جهودها لعزل روسيا".
وتابع السفير الروسي: "الهدف هو جلب البلدان التي لا تدعم 'النظام القائم" إلى جانبهم. لذلك كانت النتيجة المتوقعة للاجتماع هي عدم وجود موقف موحد حول كيفية التقدم في تسوية الأزمة في أوكرانيا"، مؤكدا: "لم يكن هناك أي دعم لما يعرف بـ 'صيغة السلام' الأوكرانية".
وأشار أنطونوف إلى أنه:

يجب أن نفهم كيف يمكن مناقشة مسائل تتعلق بأمان روسيا من دون مراعاة مصالحنا الوطنية. أليس واضحا لأحد حتى الآن أنه في مثل هذا الوضع لا يمكن تحقيق نتيجة ملموسة؟.

وأضاف أن الولايات المتحدة تظهر نهجًا غير منطقيًا، حيث يستبعدون روسيا من المفاوضات في بعض الأحيان ويتهمون موسكو بعدم الرغبة في المشاركة فيها، وفي الوقت نفسه يقومون بدور الوساطة ويُرسلون الدبابات إلى كييف".
واستضافت السعودية، يوم السبت الموافق 5 أغسطس/ آب الجاري، اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني، وممثلي ‏عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية، في مدينة جدة.‏
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:30 GMT
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