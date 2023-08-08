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السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة تصعد التوتر في القوقاز
السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة تصعد التوتر في القوقاز
قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة تزيد التوتر حول أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بدلاً من العمل على اتفاق بين... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T02:04+0000
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وقال أنطونوف في بيان: "إذا كانت الإدارة حقاً ملتزمة بتحقيق السلام في المنطقة، يجب أن تتخلى عن الاتهامات والتهديدات بالعقوبات ضد روسيا، وألا تحاول تقويض العلاقات المتزايدة بين بلادنا وجورجيا.وأضاف: "من المهم التركيز على العمل العملي في إطار المناقشات الدولية في جنيف بشأن الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز".وأشار السفير الروسي: ويذكر أن جورجيا قامت في ليلة 8 أغسطس/آب 2008 بقصف صاروخي من منصات "غراد" لأوسيتيا الجنوبية، وعلى إثرها هاجم الجيش الجورجي العاصمة تسيخنفال ودمر جزءاً منها، ما دفع بروسيا وبهدف حماية سكان أوسيتيا الجنوبية ومنهم من حصل على جنسية روسيا الاتحادية، للتدخل عسكرياً وطرد القوات الجورجية، بعد خمسة أيام من العمليات العسكرية.واعترفت موسكو بسيادة واستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، في 26 أغسطس/آب 2008.وتعقد مباحثات جنيف حول الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2008 على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد أحداث آب/ أغسطس 2008 في أوسيتيا الجنوبية. وتعتبر حاليا المنبر الوحيد للحوار بين ممثلي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وجورجيا. كما يشارك فيها ممثلون عن روسيا والولايات المتحدة، فضلاً عن الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20230807/أوسيتيا-الجنوبية-قرار-روسيا-بالدفاع-عن-الجمهورية-قبل-15-عاما-كان-قرارا-صائبا-1079863937.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم

السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة تصعد التوتر في القوقاز

02:04 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 02:34 GMT 08.08.2023)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة تزيد التوتر حول أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بدلاً من العمل على اتفاق بين تبليسي وسوخومي وتسخينفال على عدم استخدام القوة.
وقال أنطونوف في بيان: "إذا كانت الإدارة حقاً ملتزمة بتحقيق السلام في المنطقة، يجب أن تتخلى عن الاتهامات والتهديدات بالعقوبات ضد روسيا، وألا تحاول تقويض العلاقات المتزايدة بين بلادنا وجورجيا.
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وأضاف: "من المهم التركيز على العمل العملي في إطار المناقشات الدولية في جنيف بشأن الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز".
وأشار السفير الروسي:
قبل كل شيء، يجب أن يتم العمل على إبرام اتفاق ملزم قانونياً بعدم استخدام القوة بين تبليسي وسوخومي وتسخينفال، وعدم تصعيد التوتر كما تقوم به الولايات المتحدة حالياً.
ويذكر أن جورجيا قامت في ليلة 8 أغسطس/آب 2008 بقصف صاروخي من منصات "غراد" لأوسيتيا الجنوبية، وعلى إثرها هاجم الجيش الجورجي العاصمة تسيخنفال ودمر جزءاً منها، ما دفع بروسيا وبهدف حماية سكان أوسيتيا الجنوبية ومنهم من حصل على جنسية روسيا الاتحادية، للتدخل عسكرياً وطرد القوات الجورجية، بعد خمسة أيام من العمليات العسكرية.
واعترفت موسكو بسيادة واستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، في 26 أغسطس/آب 2008.
وتعقد مباحثات جنيف حول الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2008 على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد أحداث آب/ أغسطس 2008 في أوسيتيا الجنوبية. وتعتبر حاليا المنبر الوحيد للحوار بين ممثلي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وجورجيا. كما يشارك فيها ممثلون عن روسيا والولايات المتحدة، فضلاً عن الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي.
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