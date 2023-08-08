https://sputnikarabic.ae/20230808/السيسي-يوجه-رسالة-إلى-قيس-سعيد-1079888969.html
السيسي يوجه رسالة إلى قيس سعيد
السيسي يوجه رسالة إلى قيس سعيد
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى نظيره التونسي قيس سعيد، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من نقلة نوعية. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T16:49+0000
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نقل رسالة السيسي وزير الخارجية سامح شكري، خلال اجتماعه مع سعيد، في تونس، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر بيان للخارجية المصرية على "فيسبوك" (أنشطة "ميتا" التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة).ونقل شكرى رسالة السيسي التي تحدث فيها عن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التونسي إلى القاهرة في عام 2021.ولفت شكرى إلى أن دعم مصر وتأييدها لما يتخذه قيس سعيد من إجراءات وجهود هدفها بناء مستقبل أفضل للتونسيين وتحقيق استقرار البلاد وتنميتها.ومن جانبه، وجّه سعيد رسالة شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن البلدين لديهما تطابق في المواقف حيال جميع القضايا إقليميا ودوليا.وقال سعيد إنه يعتز بالدعم المصري لبلاده في مواجهة جميع التحديات.ولفت البيان إلى أن اللقاء تناول قضايا أخرى مثل السودان وليبيا والقضية الفلسطينية، إضافة إلى قضية المهاجرين غير الشرعيين، وما تمثله من تحديات.وبحسب البيان، فإن الجانبين أكدا على ضرورة استمرار التنسيق بينهما على مختلف الصعد وفي جميع القضايا التي تهم البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/الرئيس-التونسي-يطالب-بإعداد-مشروع-لتطهير-الحكومة-ممن-تسللوا-إليها-دون-وجه-حق-1079867899.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قيس سعيد
أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قيس سعيد
السيسي يوجه رسالة إلى قيس سعيد
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وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى نظيره التونسي قيس سعيد، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من نقلة نوعية.
نقل رسالة السيسي وزير الخارجية سامح شكري، خلال اجتماعه مع سعيد، في تونس، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر بيان للخارجية المصرية على "فيسبوك" (أنشطة "ميتا" التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة).
ونقل شكرى رسالة السيسي التي تحدث فيها عن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التونسي
إلى القاهرة في عام 2021.
ولفت شكرى إلى أن دعم مصر وتأييدها لما يتخذه قيس سعيد من إجراءات وجهود هدفها بناء مستقبل أفضل للتونسيين
وتحقيق استقرار البلاد وتنميتها.
ومن جانبه، وجّه سعيد رسالة شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن البلدين لديهما تطابق في المواقف حيال جميع القضايا إقليميا ودوليا.
وقال سعيد إنه يعتز بالدعم المصري
لبلاده في مواجهة جميع التحديات.
ولفت البيان إلى أن اللقاء تناول قضايا أخرى مثل السودان وليبيا والقضية الفلسطينية، إضافة إلى قضية المهاجرين غير الشرعيين، وما تمثله من تحديات.
وبحسب البيان، فإن الجانبين أكدا على ضرورة استمرار التنسيق بينهما على مختلف الصعد وفي جميع القضايا التي تهم البلدين.