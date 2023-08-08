https://sputnikarabic.ae/20230808/الصين-تدحض-رواية-مانيلا-وتنشر-فيديو-يوثق-لحظة-إبعاد-سفينة-فلبينية-توغلت-في-مياهها-1079871264.html
الصين تدحض رواية مانيلا وتنشر فيديو يوثق لحظة إبعاد سفينة فلبينية توغلت في مياهها
الصين تدحض رواية مانيلا وتنشر فيديو يوثق لحظة إبعاد سفينة فلبينية توغلت في مياهها
نشر خفر السواحل الصيني، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، لدحض رواية الفلبين، بشأن استخدامه غير القانوني لخراطيم المياه لإبعاد سفنها، التي توغلت في بحر الصين... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T10:25+0000
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ويظهر الفيديو، قيام خفر السواحل بالإدارة والمراقبة اللازمتان وفقا للقانون، وتوجيهها خراطيم المياه تجاه إحدى السفن الفلبينية المتوغلة من بعيد، دون لمسها.واتهمت الفلبين خفر السواحل الصيني بإطلاق خراطيم المياه على سفنها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، واصفة إياه بأنه غير قانوني وخطير.وكان خفر السواحل الصيني أكد، أمس الإثنين، أنه "تم استخدام خراطيم المياه ضد السفن الفلبينية لتجنب الاصطدام المباشر، وأن العملية التي تمت في الموقع كانت مهنية ومنضبطة، ولا تشوبها شائبة".فيما قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس الإثنين، إن بكين تعارض بشدة البيان الأمريكي الذي يهاجم الحقوق البحرية للصين في بحر الصين الجنوبي، ويدعم انتهاك الفلبين لسيادة الصين.وأضاف أن "الصين تحث أمريكا على وقف استغلال قضية بحر الصين الجنوبي لبث الفتنة، واحترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وكانت الحكومة الفلبينية اعلنت، أمس الإثنين، عن استدعائها السفير الصيني لدى مانيلا، هوانغ شيليان، للاحتجاج على استخدام خفر السواحل الصيني خراطيم المياه ضد السفن الفلبينية بالقرب من جزيرة أيونجين شول، المتنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبيوتوجد خلافات بين الصين وعدد من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ومن بينها الفلبين، حيال الحدود البحرية، وملكية الجزر الموجودة في بحر الصين الجنوبي.
https://sputnikarabic.ae/20230806/الفلبين-تتهم-البحرية-الصينية-باستخدام-خراطيم-المياه-ضد-سفنها-ببحر-الصين-الجنوبي-1079824033.html
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الصين, الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين تدحض رواية مانيلا وتنشر فيديو يوثق لحظة إبعاد سفينة فلبينية توغلت في مياهها
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نشر خفر السواحل الصيني، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، لدحض رواية الفلبين، بشأن استخدامه غير القانوني لخراطيم المياه لإبعاد سفنها، التي توغلت في بحر الصين الجنوبي.
ويظهر الفيديو، قيام خفر السواحل بالإدارة والمراقبة اللازمتان وفقا للقانون، وتوجيهها خراطيم المياه تجاه إحدى السفن الفلبينية المتوغلة من بعيد، دون لمسها.
واتهمت الفلبين خفر السواحل الصيني بإطلاق خراطيم المياه على سفنها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، واصفة إياه بأنه غير قانوني وخطير.
وكان خفر السواحل الصيني أكد، أمس الإثنين، أنه "تم استخدام خراطيم المياه ضد السفن الفلبينية لتجنب الاصطدام المباشر، وأن العملية التي تمت في الموقع كانت مهنية ومنضبطة، ولا تشوبها شائبة
".
فيما قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس الإثنين، إن بكين تعارض بشدة البيان الأمريكي الذي يهاجم الحقوق البحرية للصين في بحر الصين الجنوبي، ويدعم انتهاك الفلبين لسيادة الصين.
وأضاف أن "الصين تحث أمريكا على وقف استغلال قضية بحر الصين الجنوبي لبث الفتنة
، واحترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية"، وفقا لقناة
"سي جي تي إن" الصينية.
وكانت الحكومة الفلبينية اعلنت، أمس الإثنين، عن استدعائها السفير الصيني لدى مانيلا
، هوانغ شيليان، للاحتجاج على استخدام خفر السواحل الصيني خراطيم المياه ضد السفن الفلبينية بالقرب من جزيرة أيونجين شول، المتنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي
وتوجد خلافات بين الصين وعدد من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ومن بينها الفلبين، حيال الحدود البحرية، وملكية الجزر الموجودة في بحر الصين الجنوبي.