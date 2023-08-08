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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الأوكرانية-تطلق-6-صواريخ-على-منطقة-كيفسكي-في-مدينة-دونيتسك-1079865150.html
القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ على منطقة كيفسكي في مدينة دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ على منطقة كيفسكي في مدينة دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T04:24+0000
2023-08-08T04:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 06:20 على التجمع السكني ياسنوبرودوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كيفسكي)، وتم إطلاق ستة صواريخ".ولم يتم تحديد نوع الصواريخ التي أطلقت.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1079864717.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ على منطقة كيفسكي في مدينة دونيتسك

04:24 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ من راجمات الصواريخ المتعددة الفوهات على منطقة كيفسكي في مدينة دونيتسك.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 06:20 على التجمع السكني ياسنوبرودوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كيفسكي)، وتم إطلاق ستة صواريخ".
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
02:25 GMT
ولم يتم تحديد نوع الصواريخ التي أطلقت.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:30 GMT
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