https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الأوكرانية-تطلق-6-صواريخ-على-منطقة-كيفسكي-في-مدينة-دونيتسك-1079865150.html
القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ على منطقة كيفسكي في مدينة دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ على منطقة كيفسكي في مدينة دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T04:24+0000
2023-08-08T04:24+0000
2023-08-08T04:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 06:20 على التجمع السكني ياسنوبرودوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كيفسكي)، وتم إطلاق ستة صواريخ".ولم يتم تحديد نوع الصواريخ التي أطلقت.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1079864717.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ على منطقة كيفسكي في مدينة دونيتسك
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ من راجمات الصواريخ المتعددة الفوهات على منطقة كيفسكي في مدينة دونيتسك.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 06:20 على التجمع السكني ياسنوبرودوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كيفسكي)، وتم إطلاق ستة صواريخ".
ولم يتم تحديد نوع الصواريخ التي أطلقت.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.