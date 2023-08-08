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القوات الروسية تنفذ هجوما واسعا على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-تدمر-مدفعا-أوكرانيا-ذاتي-الحركة-متخفيا-في-غابة-فيديو-1079871437.html
القوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة متخفيا في غابة... فيديو
القوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة متخفيا في غابة... فيديو
تداولت مواقع ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق فيها لحظة تدمير القوات الروسية مدفعا أوكرانيا ذاتي الدفع من طراز "كراب" بولندي الصنع. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T10:37+0000
2023-08-08T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وبحسب المشاهد دمرت القوات الروسية مدفعا أوكرانيا ذاتي الدفع من طراز "كراب" بعد رصده من قبل وحدات الاستطلاع الروسية باتجاه كريمينا في دونيتسك.وتظهر المشاهد لحظة تدمير القوات الروسية مدفعا أوكرانيا ذاتي الدفع من طراز "كراب"بولندي الصنع.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة متخفيا في غابة... فيديو

10:37 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 10:38 GMT 08.08.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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تداولت مواقع ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق فيها لحظة تدمير القوات الروسية مدفعا أوكرانيا ذاتي الدفع من طراز "كراب" بولندي الصنع.
وبحسب المشاهد دمرت القوات الروسية مدفعا أوكرانيا ذاتي الدفع من طراز "كراب" بعد رصده من قبل وحدات الاستطلاع الروسية باتجاه كريمينا في دونيتسك.
وتظهر المشاهد لحظة تدمير القوات الروسية مدفعا أوكرانيا ذاتي الدفع من طراز "كراب"بولندي الصنع.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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