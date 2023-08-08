https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-تدمر-مدفعا-أوكرانيا-ذاتي-الحركة-متخفيا-في-غابة-فيديو-1079871437.html
القوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة متخفيا في غابة... فيديو
القوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة متخفيا في غابة... فيديو
تداولت مواقع ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق فيها لحظة تدمير القوات الروسية مدفعا أوكرانيا ذاتي الدفع من طراز "كراب" بولندي الصنع. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T10:37+0000
2023-08-08T10:37+0000
2023-08-08T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وبحسب المشاهد دمرت القوات الروسية مدفعا أوكرانيا ذاتي الدفع من طراز "كراب" بعد رصده من قبل وحدات الاستطلاع الروسية باتجاه كريمينا في دونيتسك.وتظهر المشاهد لحظة تدمير القوات الروسية مدفعا أوكرانيا ذاتي الدفع من طراز "كراب"بولندي الصنع.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
القوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة متخفيا في غابة... فيديو
10:37 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 10:38 GMT 08.08.2023) تابعنا عبر
تداولت مواقع ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق فيها لحظة تدمير القوات الروسية مدفعا أوكرانيا ذاتي الدفع من طراز "كراب" بولندي الصنع.
وبحسب المشاهد دمرت القوات الروسية مدفعا أوكرانيا ذاتي الدفع من طراز "كراب" بعد رصده من قبل وحدات الاستطلاع الروسية باتجاه كريمينا في دونيتسك.
وتظهر المشاهد لحظة تدمير القوات الروسية مدفعا أوكرانيا ذاتي الدفع من طراز "كراب"بولندي الصنع.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.